Klosterbuch: Soviel Holzvorrat im sächsischen Wald wie nie 

Klosterbuch/Hochweitzschen

Wie gut geht es dem sächsischen Wald? Darüber soll eine akribische Bestandsaufnahme Auskunft geben. Zum Auftakt der nunmehr vierten Bundeswaldinventur in Sachsen besuchte Sachsens Forstminister Wolfram Günther (Grüne) am Mittwoch ein Waldstück zwischen Hochweitzschen und Klosterbuch im Forstbezirk Leipzig. Er tat dies gemeinsam mit Landesforstpräsident Utz Hempfling.

Sie schauten Michael Schmied und Tommy Schulze über die Schulter. Der Landesinventurleiter und der Kontrolltruppleiter demonstrierten an einem so genannten Waldtrakt in einem Bestand mit Buchen und Eichen, wie die Parameter für die Bestandsaufnahme bestimmt werden – papierlos, mit Laptop, GPS, Sonde und weiteren Spezialinstrumenten. Deutschlandweit dienen derartige Messungen als Stichproben. Die Gesamtschau ermöglicht einen Überblick über den Zustand des deutschen Waldes.

Jeweils rund 150 Einzeldaten machen die Waldstücke in der Bundesrepublik miteinander vergleichbar. In Sachsen sind vier jeweils zweiköpfige Inventurteams bis zum 31. Dezember 2022 in den Wäldern unterwegs, um etwa 5000 dieser Waldtrakte zu untersuchen.

Ziel ist, einen Gesamtüberblick über die Waldverhältnisse und die forstlichen Nutzungsmöglichkeiten zu erhalten. Minister Günther: „Wir können damit repräsentative eigentumsübergreifende Daten erfassen und längerfristige Trends beobachten.“ Letztlich, so Günther weiter, werde eine integrative forstwirtschaftliche Nutzung unter den Bedingungen des Naturschutzes angestrebt.

Sven Martens, Referatsleiter Forsteinrichtungen im Freistaat Sachsen, schätzt ein: „ In den vergangenen vier Jahrhunderten wies der Wald nie so hohen Holzvorrat auf wie heute.“ Je nach Region und Baumart können das von 350 bis 1000 Kubikmeter pro Hektar sein. Der am Mittwoch untersuchte Waldtrakt weist einen Holzvorrat von 650 Kubikmetern pro Hektar in dem Buchenbestand auf.

Warum der Holzvorrat heute höher ist als früher, liegt an vielen Komponenten: Mit Holz wurde geheizt, bevor die Kohle dafür Verwendung fand. Nach Kriegen erfolgten Reparationszahlungen unter anderem in Form von Holz. Insgesamt wachse der Wald heute besser, werde älter. 40 Prozent des jährlichen Zuwachses verbleibe im Wald, ohne wirtschaftlich genutzt zu werden.

Zu kämpfen habe der Wald hingegen mit Stürmen, Trockenheit und dem Borkenäfer, betont Wolfram Günther. „Wir müssen deshalb alles dran setzen, heute den Wald der Zukunft zu schaffen.“ Dies gelte für wald-, handels-, wirtschafts-, und umweltpolitischen Entscheidungen. Zudem liefert die Inventur die Datenbasis, um den Wald besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Im Rahmen der Bundeswaldinventur ergeben sich in einem terrestrischen Stichprobeninventurverfahren in einem Netzraster von zwei mal zwei Kilometern so genannte Inventurtrakte. Wenn an deren Ecken Wald vorhanden ist, werden die Grunddaten gemessen, gezählt oder beschrieben. Ein Inventurtrakt stellt ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 150 mal 150 Metern dar. Die gesammelten Daten geben Auskunft über die Entwicklung der Waldfläche, von Baumarten, deren Mischung, von Baumalter, Holzvorrat, -zuwachs und -nutzung, Anteil von Totholz, Verjüngung und weitere ökologischen Merkmale.

Darüber hinaus bilden die Ergebnisse der Inventur die Basis unter anderem für die Modellierungen zur Waldentwicklung und Holzaufkommen sowie für die Bilanzierung der Klimaschutzwirkung des Waldes unter den Berichtspflichten nach Klimarahmenkonvention sowie für die forstliche Forschung.

Die Bundeswaldinventur wurde erstmals im alten Bundesgebiet in den Jahren 1986 bis 1989 mit dem Stichjahr 1987 durchgeführt. Damals wurde das Stichprobennetz angelegt. Die Stichprobentrakte sind unsichtbar vermarkt und werden durch die Inventurtrupps mittels GPS eingemessen. Für den Freistaat Sachsen und die anderen neuen Bundesländer ist die vierte Bundeswaldinventur die zweite Wiederholung.

Mit den Ergebnissen der vierten Bundeswaldinventur ist im ersten Quartal 2024 zu rechnen.

Von Steffi Robak