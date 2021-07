Kollision auf der B169 beim Linksabbiegen

Zschaitz-Ottewig

Der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr, die B169 aus Richtung Döbeln in Richtung Ostrau. Am Abzweig Noschkowitz bog er nach links ab, wobei es zur Kollision mit einem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Pkw Ford (Fahrer: 43) kam. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin (41) des Ford leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Die Bundesstraße war im Bereich des Abzweigs Noschkowitz für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Von DAZ