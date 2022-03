Kollision mit Gabelstapler lässt Bein splittern – war der Unfall in Döbeln vermeidbar?

Döbeln

Beide Unterschenkelknochen zersplittert, die Wade abgestorben – das ist das Resultat eines Arbeitsunfalls in einer Döbelner Firma im Juni des vergangenen Jahres. Vorausgegangen war dem eine Kollision zwischen einem Mitarbeiter und einem Gabelstapler. Der 51-jährige Fahrer des Gabelstaplers ist am Amtsgericht Döbeln wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der Vorwurf: Er soll zu schnell gefahren sein und nicht auf Mitarbeiter, die zu Fuß in einer Halle unterwegs waren, geachtet haben.

Nochmal Gas gegeben

Der Geschädigte, ein 52-jähriger Döbelner, verschaffte sich an diesem Tag einen Überblick über die sogenannte Rohware in einer der Hallen des Unternehmens im Gewerbegebiet-Ost. Als er zu einer weiteren Halle laufen wollte, kam es zur Kollision. „Ich habe nach links geguckt, dann nach rechts und lief los. So wie ich meinen Kopf wieder nach links drehte, sah ich den Gabelstapler und hörte wie nochmal Gas gegeben wurde“, sagte der 52-Jährige aus. Er riss noch den Arm nach oben, rief „Stopp“, doch sein Fuß geriet unter die Gabel. Weil er Arbeitsschutzschuhe trug, gelang es ihm nicht, sich daraus zu befreien. Er fiel zu Boden und der Gabelstapler fuhr über seinen linken Unterschenkel. „Dann setzte er zurück und fuhr noch einmal über mein Bein.“

Der Angeklagte habe seinen Kollegen nicht gesehen. „Es war ein uneinsichtiger Bereich. Mein Kollege kam hinter einem etwa zwei Meter hohen Paletten-Stapel hervor. Ich habe ihn erst bemerkt, als der Unfall schon passiert ist“, sagt der 51-Jährige. Als er die Kollision bemerkte, bremste er sofort und setzte seinen Gabelstapler dann instinktiv ein Stück zurück. Als der Angeklagte nach seinem Kollegen sah und die Fehlstellung seines Beines bemerkte, rief er die Ersthelfer und setzte den Notruf ab. Da es sich um einen schweren Arbeitsunfall handelte, wurde automatisch die Polizei gerufen.

Schneller als Schrittgeschwindigkeit

Den Staplerschein besitzt der Angeklagte seit den 90er Jahren. Seit mehr als 20 Jahren ist er für das Döbelner Unternehmen tätig. Nicht zum ersten Mal soll der 51-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen sein. Etwa ein halbes Jahr zuvor kam es zu einem ähnliches Vorfall an fast der gleichen Stelle. Der ging allerdings glimpflich aus. Zum Unfall sagt der Angeklagte selbst vor Gericht aus: „Ich war definitiv schneller als mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs.“ Wie schnell genau, könne er aber nicht sagen. Zwar gebe es eine entsprechende Anzeige im Gabelstapler, doch es sei nicht üblich, sich die auch anzeigen zu lassen. Stattdessen könne man Uhrzeit und Betriebsstunden des Fahrzeuges ablesen.

Opfer stellte keinen Strafantrag

Seit dem Unfall kann der Geschädigte seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Sechs Wochen lang war er im Krankenhaus, anschließend einen Monat zuhause und schließlich zur Reha. Dort sei er auch heute noch. „Ich kann den Fuß nicht mehr heben oder senken“, sagt er. Die Schäden sind bleibend. Ob er je wieder arbeiten kann, ist ungewiss. „Nach der Reha ist geplant, dass ich einen Arbeitsversuch starte“, so der 52-Jährige. Einen Strafantrag stellte der Döbelner nicht. Er wollte seinen Kollegen nicht reinreiten, sagte er.

Gutachter beauftragt

Wäre der Unfall überhaupt vermeidbar gewesen oder hatte der Angeklagte gar keine Chance, rechtzeitig zu reagieren? Diese Frage will die Verteidigung geklärt wissen. Deshalb stellte Rechtsanwältin Carolin Greger einen Beweisantrag, um ein unfallanalytisches Gutachten erstellen zu lassen. Sie ist der Überzeugung, ihr Mandat sei mit angepasster Geschwindigkeit gefahren. „Die Kollision war weder vorhersehbar noch vermeidbar für den Angeklagten“, so die Rechtsanwältin.

Richter Wolfgang Dammer sah das anders. Er sagte, der Unfall hätte vermieden werden können, wenn der Angeklagte Schrittgeschwindigkeit gefahren wäre. Zudem sei die Sicht deutlich freier gewesen als es der Angeklagte schilderte. Auch die Staatsanwaltschaft sprach sich gegen ein solches Gutachten aus. Nichtsdestotrotz wird nun ein Gutachter beauftragt. Er soll genau diese Frage klären: War der Unfall vermeidbar? Die Verhandlung wurde zunächst ausgesetzt.

Von Stephanie Helm