Döbeln

Wer an einem Regentag an der Ostsee schon mal bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen landete, kennt das: Gefühlte 10 000 andere Ostseeurlauber hatten die gleiche Idee. Der Urlaubstag vergeht im Stop-and-Go-Verkehr auf der Straße. Die Laune ist im Keller. Und wer sein normales Leben im Umfeld eines solchen Besuchermagnetes fristen muss und einem solchen Verkehrsproblem täglich ausgesetzt ist, hat die Nase erst recht gestrichen voll. So werden in dieser Zeit nicht alle Rostocker über das rasante Wachstum des Tourismusmagneten an der B 105 Freude empfunden haben. In Rövershagen musste die Verkehrsanbindung mit dem Erlebnisdorf wachsen und nachträglich angepasst werden. In Döbeln planen Karls und die Stadtverwaltung als Partner gleich auch bei der Verkehrsanbindung den großen Wurf. Nicht kleckern sondern klotzen. Diese Devise ist sehr richtig. Denn die Region will sich über bis zu 900 000 Besucher im Jahr bei Karls in Döbeln freuen, davon profitieren und bekannter werden. Und das nicht über tägliche Staumeldungen im Radio.

Deshalb hat die Stadt Döbeln nun die großen Player für die Planung des Verkehrsknotens an der Autobahn 14 und der B 169 unter Vertrag genommen. Autobahn GmbH des Bundes, Landesamt für Straßenbau des Freistaates und die Stadt planen die leistungsfähige vierbeinige neue Kreuzung gemeinsam. Karls finanziert. Das Bauamt der Stadt muss bei diesem Mammutvorhaben seine ganze Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. In einer solchen Dimension gab es das zuletzt aus weniger schönen Anlässen 2002 und 2013. Gewaltige Kreuzung...

Von Thomas Sparrer