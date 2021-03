Kommt die Gemeinde Ostrau-Zschaitz?

Zschaitz-Ottewig

Nachdem die Gemeinde Zschaitz-Ottewig Ende letzten Jahres offiziell bekannt gab, dass sie ihre Eigenständigkeit aufgeben will, passierte vor allem in Ostrau einer Menge. Schon jetzt arbeiten die beiden Kommunen eng in einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Das heißt: In Ostrau werden sämtliche verwaltungstechnischen Angelegenheiten für Zschaitz-Ottewig geregelt. Und das schon seit 1997. Und doch brachte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) auch die Stadt Döbeln und die Gemeinde Großweitzschen als potenzielle Partner ins Spiel. Auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung äußerten sich die beiden Bürgermeister von Döbeln und Großweitzschen, Sven Liebhauser (CDU) und Jörg Burkert (Freie Wähler), damals ähnlich: Eine Vereinigung mit Ostrau sei am realistischsten. Nun verkündete Immo Barkawitz, Rückmeldungen hätte es von Ostrau und Döbeln gegeben. Beide Kommunen wären grundsätzlich bereit, Zschaitz-Ottewig aufzunehmen. „Von Großweitzschen habe ich nichts gehört. Auch das muss man akzeptieren“, so Barkawitz.

Wenig Rückmeldung

Doch was sagen die Bürger dazu, dass es ihre Gemeinde so wie sie sie kennen, spätestens zum Ende des Jahres 2022 nicht mehr geben wird. „Bisher gab es nur wenige Rückmeldungen von den Bürgern. Und wenn, dann habe ich ihnen unsere Entscheidung erklärt und erläutert, warum wir diesen Schritt machen müssen“, so das Gemeindeoberhaupt. „Eine kommunale Selbstverwaltung ist nicht mehr gegeben“, begründete Immo Barkawitz, der seit 2008 ehrenamtlich als Bürgermeister für Zschaitz-Ottewig fungiert, seine Entscheidung zur Aufgabe der Eigenständigkeit. Seit Jahren bewegt sich die Gemeinde an der Grenze zur Haushaltskonsolidierung. Finanziell ist es eng. Große Sprünge können die Zschaitz-Ottewiger schon lange nicht mehr machen. Jahr für Jahr entstehe ein wachsender Investitionsstau in der Gemeinde. „Es sind somit wirtschaftliche Zwänge aber auch Verantwortungs-bewusstsein gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Zschaitz-Ottewig, diesen Weg zu gehen und eine Fusion mit einer anderen Gemeinde anzustreben“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz.

Mittlerweile habe ich sich auch die Rechtsaufsichtsbehörde bei Immo Barkawitz gemeldet. Was das konkret bedeutet und welche Schritte gerade im Hintergrund passieren, dazu will sich Barkawitz noch nicht äußern. „Das ist alles noch recht frisch und erst im Anlaufen.“

Eingliederung oder Zusammenschluss?

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) machte von Anfang an keinen Hehl daraus, dass er die Gemeinde Zschaitz-Ottewig gern aufnehmen würde. „Für mich gehören beide Kommunen zusammen“, so Schilling. „Ich möchte die Verwaltungsgemeinschaft gern in einer gemeinsamen Gemeinde fortführen.“ Ob Zschaitz-Ottewig dabei in die bestehende Gemeinde Ostrau eingliedert wird oder es einen Zusammenschluss beider Kommunen zu einer großen geben wird, ist für Dirk Schilling gleich. Dass es überhaupt zu einem Zusammenschluss kommt, ist ihm hingegen sehr wichtig. „Wir müssen auf Augenhöhe miteinander sprechen. Dass die Gemeinderäte einem Zusammenschluss positiv gegenüber stehen, erleichtert die Angelegenheit“, so Schilling.

Auf der Tagesordnung

Bisher wurde vor allem hinter verschlossenen Türen über den Sachverhalt gesprochen. Zur nächsten Gemeinderatssitzung in Ostrau steht er nun ganz offiziell auf der Tagesordnung. Dann soll die Aufnahme von Gesprächen zur Eingliederung der Gemeinde Zschaitz-Ottewig in die Gemeinde Ostrau beschlossen werden. Auch die Bildung einer Arbeitsgruppe aus den Mitgliedern des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft zur Vorbereitung der Eingliederung soll beschlossen werden.

Finanzielle Vorteile

Dirk Schilling will keine Zeit verlieren. Auch daraus macht er kein Geheimnis. „Ich habe gern alles unter Dach und Fach“, sagt er. Ob den Zschaitz-Ottewigern das alles zu schnell geht? Könnte man manchmal denken. Doch das Ostrauer Gemeindeoberhaupt will nichts dem Zufall überlassen, denn an jeder Entscheidung hängen viele weitere. So ist der Zeitpunkt des Zusammenschlusses nicht ganz unwichtig. Passiert das zu Beginn eines Jahres, hat das finanzielle Vorteile gegenüber einem Zusammenschluss irgendwann mitten im Jahr.

Von Stephanie Helm