Hartha

Am Donnerstagabend trifft sich der Stadtrat in der Hartharena um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen neun Punkte. Dabei wird es um die Entwidmung von zwei Wanderwegen in Gersdorf-Wallbach, sowie den Wanderweg am „Quecksteg“ in Gersdorf gehen.

In einem Punkt wird auch ein Antrag eines Abgeordneten diskutiert, der eine Änderung der Geschäftsordnung in Bezug auf den Ältestenrat betrifft. Auch die Jahresrechnung der Stadt Hartha aus dem Jahr 2017 wird ein Thema sein. Gemeinden müssen seit dem Jahr 2013 ihre Buchhaltung von der Kameralistik auf die Doppik umstellen – also von der einfachen hin zur doppelten Buchführung. Vorteil der Umstellung sind vor allem die bessere Darstellung der finanziellen Situation in der Gemeinde. Weitere Jahresrechnungen sollen in der Folge aufgearbeitet werden.

Im Bezug auf die Bauarbeiten im Stadtpark „Am Reinhardtstal“ wird es um Auftragsvergabe für die denkmalpflegerische Instandsetzung der Parkanlage gehen. Geplant ist eine Fußgängerbrücke, die über den Flemmingener Bach eine Verbindung zwischen neugebautem Pflegeheim und Park herstellt. Zudem werden Auftragsvergaben zur Instandsetzung des Fußweges in der Goethestraße und zum Deckenschluss in der Sonnenstraße diskutiert. Auf der Tagesordnung stehen außerdem zwei Kaufanträge zu Flurstücken in Hartha und Lauschka.

