Zschaitz

Alles Freie Wähler plus eine Dame als Einzelkandidatin – 12 Mitglieder hat der neue Gemeinderat von Zschaitz-Ottewig. Seit Montag ist das Gremium offiziell im Amt, denn im Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz hielten alle zusammen die konstituierende Sitzung ab. Zusammen mit Bürgermeister Immo Barkawitz lenken also nun 13 Personen die Geschicke der Gemeinde.

Frage nach Eingemeinden offener denn je

Wie alle Jahre wieder, ob die Gelegenheit nun passt oder nicht, stand am Montag die Frage im Raum, wie unausweichlich denn ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Ostrau sei. Barkawitz dazu: „Bis neulich hätte ich noch gesagt: Zu Ostrau gibt es keine Alternative.“ Er ergänzt sofort: „An diesem Tisch hier entscheiden wir das heute sowieso nicht.“ Die Frage sei offener denn je. Im laufenden Landtagswahlkampf nehme er eher wahr, kleinere Gemeinden sollten erhalten werden statt sie unter Zwang zusammen zu schließen.

An dieser Stelle stieg der als Gast anwesende Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) ein: „Es ist verständlich, dass Zschaitz-Ottewig eigenständig bleiben möchte. Welche Gemeinde ordnet sich schon gern freiwillig unter?“

Auch Ostrau kann nicht ewig eigenständig bleiben

Letztlich könne auch Ostrau mit seinen rund 3500 Einwohnern nicht ewig eigenständig bleiben. Natürlich stünden auch in Ostrau die Zeichen weiter auf Fortbestand der Eigenständigkeit. Schilling bekräftigt: „Zumindest passen unsere Gemeinden gut zusammen.“ In der Runde wurde zuvor auch Döbeln genannt. Eingemeindungsdruck bestehe derzeit nicht, so Immo Barkawitz.

Ein zuletzt bestehendes Haushaltsdefizit von Zschaitz-Ottewig in Höhe von rund 50 000 Euro sei vom Tisch. Schilling verweist auf eine aus seiner Sicht positive finanzielle Auswirkung eines Zusammenschlusses: Der Freistaat Sachsen würde der dann größeren Gemeinde jährlich 200 000 Euro an Schlüsselzuweisungen mehr zahlen, als den Kommunen heute zur Verfügung steht.

Bürgermeister-Stellvertreter bestimmt

Am Montag wurden die Ratsmitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit verpflichtet. Zudem bestimmten sie in offener Wahl aus ihrer Mitte jene Personen, die an der Seite von Immo Barkawitz als dessen Stellvertreter fungieren sollen. Zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters wurde Jörg Fritzsche gewählt. Zum zweiten Stellvertreter wurde Lutz Hofmann per Wahl bestimmt.

In den Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Ostrau/ Zschaitz-Ottewig, mit Ostrau als erfüllende Gemeinde, wurden ebenfalls Fritzsche und Hofmann gewählt. Der Gemeinschaftsausschuss existiert seit Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft zwischen den beiden politisch eigenständigen Kommunen, und zwar seit Ende der 90er Jahre.

Von Steffi Robak