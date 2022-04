Kommunalwahl in Mittelsachsen: Wer im Kreis und in den Städten an die Spitze will

Region Döbeln

Sieben Kandidaten dürfen in Roßwein zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni antreten. Insgesamt zehn hatten sich beworben. Sechs von ihnen waren auf mindestens 60 Unterstützungsunterschriften aus der Roßweiner Bevölkerung angewiesen – nur die Hälfte hat diese letztlich auch erhalten. Die parteilosen Kandidaten Nicole Büttner (73 Unterschriften), Ruben Grimme (100 Untzerschriften) sowie Dr. Franco Lehmann von der FDP (70 Unterschriften)– die nicht im Roßweiner Stadtrat vertreten ist – haben es geschafft und dürfen jetzt ihren Wahlkampf starten. Nicht gereicht hat es für Matthias Liebscher, der für die Wählervereinigung Klartext angetreten war, sowie für die parteilosen Susen Friedrich und Sebastian Köhler, die sich ebenfalls in die Wahllisten eingetragen hatten.

Lesen Sie auch Roßwein: So viele Kandidaten wie nie wollen antreten

Eine Überraschung gab es nach der Sitzung des Wahlausschusses am Freitagnachmittag auch bei den Kandidaten, die keine 60 Unterschriften benötigten: Neben dem ersten stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Hubert Paßehr (CDU), dem parteilosen Jens Tamke für die AfD und der Ordnungsamtsleiterin der Stadt Kristina Gebhardt für die SPD hat sich nun auch noch der zweite stellvertretende Bürgermeister der Stadt Peter Krause (Die Linke) kurzfristig in die Wahlliste eingetragen.

Fast alle Fraktionen stellen Kandidaten

Damit haben bis auf die Wählervereinigung Niederstriegis alle Fraktionen des Roßweiner Stadtrates einen Kandidaten ins Rennen geschickt. Peter Krause, Stadt- und Kreisrat für Die Linke und mit 61 Jahren der älteste Kandidat im Reigen, hat seine Entscheidung vergleichsweise kurzfristig getroffen und sich erst am Dienstag in die Wahllisten eintragen lassen. Mit 32 Jahren Erfahrung in der Kommunalpolitik und vielen Ehrenämtern, die er im Laufe der Jahre begleitet hat und noch immer ausübt, fühlt er sich gut gerüstet. Und auch gesundheitlich gibt es für den pensionierten Justizvollzugsbeamten keine Einwände. Nach Rücksprache mit den Ärzten fällt seine Entscheidung, sich für Die Linke zur Wahl zu stellen.

Am 1. April ist er von der Partei nominiert worden. „Ich bin einfach von vielen, auch älteren Roßweiner gefragt worden, warum ich eigentlich nicht antrete“, so Krause über seine Beweggründe. Bereits 2001 hatte er bei der Bürgermeisterwahl in Roßwein kandidiert. Damals hatte Amtsinhaber Veit Lindner (parteilos) mit 86 Prozent der Stimmen gewonnen. „Und wir haben uns gegenseitig ein Versprechen gegeben: Niemals gegen den jeweils anderen anzutreten.“

Zehn Bewerber in Roßwein

Zehn Bewerber um das Amt des Bürgermeisters – so hoch war die Beteiligung vor einer Wahl in Roßwein noch nie gewesen. Das hat seine Ursache auch in den besonderen Umständen: Weil Roßweins amtierender Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) seit Herbst vergangenen Jahres schwer erkrankt ist, kann er nicht ein viertes Mal für das Amt zur Verfügung stehen. Nicht nur für Peter Krause, sondern auch für den überwiegenden Teil der anderen Kandidaten war das ein Grund, in den Ring zu steigen. Hauptamtsleiterin und Wahlausschusschefin Michaela Neubert findet es gut, dass so viele Kandidatinnen und Kandidaten antreten wollen. Es sei ein Zeichen dafür, dass das Interesse an der Mitgestaltung der Stadt doch groß ist.

Wer rückt an Leisnigs Spitze?

Vier Kandidaten treten in Leisnig zur Bürgermeisterwahl an. Rüdiger Schulze wird von der CDU ins Rennen geschickt. Die Linkspartei, SPD, Freien Wähler und Bündnisgrünen haben sich auf den gemeinsamen Kandidaten Carsten Graf geeinigt.

Mit Enrico Tappert-Freitag und Karsten Müller sind zwei Einzelkandidaten in Leisnig mit am Start, die ohne eine Partei im Rücken in den Wahlkampf gehen möchten. Beide haben die nötige Anzahl von Unterstützungsunterschriften dafür erhalten. Über die Zulassung der Bewerber für die Bürgermeisterwahl wird in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montag entschieden. Der Ausschuss tagt öffentlich. Bürger, die sich dafür interessieren, können 13 Uhr in den großen Sitzungssaal vom Leisniger Rathaus kommen. Dabei wird auch über den Wahlablauf informiert.

Diese vier Kandidaten wollen Bürgermeister in Leisnig werden: Carsten Graf, Rüdiger Schulze, Enrico Tappert-Freitag und Karsten Müller (von links oben im Uhrzeigersinn). Quelle: Privat

Drei Bewerber für Chefsessel in Waldheim

In der Zschopaustadt wollen drei Männer zur Bürgermeisterwahl antreten, wie Mandy Schützel, Chefin der Haupt- und Finanzverwaltung im Rathaus, bestätigt. Auch hier gilt: letztes Wort hat der Wahlausschuss, der am Dienstag, um 17 Uhr, im Rathaus tagt. Die Bewerber sind der amtierende Bürgermeister Steffen Ernst (FDP), Christian Wesemann, der für die AfD antreten will und Tobias Busch, der von der CDU unterstützt wird. Busch erklärte bereits, dass weit mehr als die für ihn notwendigen 60 Unterschriften zusammen gekommen sind.

Drei Kandidaten gehen in Waldheim ins Rennen ums Bürgermeisteramt: Steffen Ernst, Tobias Busch und Christian Wesemann (von links). Quelle: Privat

Hartha: Keine Konkurrenz für Ronald Kunze

In Hartha bewirbt sich der parteilose Amtsinhaber Ronald Kunze (parteilos) erneut ums Bürgermeisteramt. Außer ihm hat weder jemand Bewerbungsunterlagen abgeholt noch am Donnerstag zum Stichtag abgegeben. Der Gemeindewahlausschuss, der über die Zulässigkeit von Wahlbewerbungen entscheidet, tagt am Dienstag, um 18 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich.

Einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Hartha: Amtsinhaber Ronald Kunze. Quelle: Sven Bartsch

Drei Kandidaten für die Landratswahl

Der Wahlausschuss des Landkreises Mittelsachsen tagt am kommenden Mittwoch, um 9 Uhr, öffentlich im Landratsamt in Freiberg. Erst nach dessen Bestätigung steht offiziell fest, wer zur Landratswahl am 12. Juni antreten kann. Drei Anwärter haben bis zum Stichtag am 7. April ihren Hut in den Ring geworfen. Ihr Ziel: Auf den Stuhl des amtierenden Landrates Matthias Damm (CDU) gelangen, der aus Altersgründen nicht noch mal antreten kann.

Das sind der Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser (40), der für die CDU ins Rennen gehen will, der Freiberger AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Weigand (35), der für seine Partei zur Wahl antreten möchte und der parteilose Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer (50), der von SPD, Grünen und Linken unterstützt wird. Während Liebhauser und Weigand keine Unterstützerunterschriften brauchen, weil die Parteien, von denen sie nominiert wurden, im Landtag vertreten sind, sind für den parteilosen Neubauer eine Voraussetzung für dessen Bestätigung 240 Unterstützerunterschriften von mittelsächsischen Wahlberechtigten. Nach Informationen von lvz.de hat Neubauer bis zum Stichtag 7. April mehr als die geforderte Anzahl an Unterschriften erhalten – vorbehaltlich der Prüfung durch den Kreiswahlausschuss. Neubauer zu seiner Info-Tour der zurückliegenden Tage: „Es war für mich Wahlkampf vor dem Wahlkampf.“

Wer wird neuer Landrat von Mittelsachsen? Dirk Neubauer, Sven Liebhauser und Rolf Weigand (von links) stellen sich zur Wahl. Quelle: LVZ-Archiv

Von Manuela Engelmann-Bunk, Olaf Büchel und Steffi Robak