Konto abgeräumt? Roßweinerin soll fast 38 000 Euro veruntreut haben

Roßwein/Döbeln

Beim Geld hört die Freundschaft auf. Wie zutreffend dieser Spruch bisweilen ist, zeigte sich in einem Gerichtsprozess im Amtsgericht Döbeln. Dort ging es um das Ende einer Frauenfreundschaft. Über 180 Mal in vier Jahren soll sich die 68-jährige Roßweinerin auf dem Konto der 70-jährigen Geschädigten bedient, die Frau um mehr als 35 000 Euro erleichtert haben. Sie hatte eine Kontovollmacht, damit sie zum Beispiel für ihre Freundin einkaufen gehen konnte. Untreue in 181 Fällen, davon 94 Mal gewerbliche Untreue, legt die Staatsanwaltschaft der Roßweinerin zur Last. Der finanzielle Schaden der Geschädigten betrage knapp 38 000 Euro.

Lob für gute Arbeit

Zum Prozess kam es, weil Pflegeschwestern der Geschädigten und auch ihre spätere Betreuerin stutzig wurden. Und auch, weil eine Polizeihauptmeisterin des Döbelner Reviers sehr genau ermittelt hat. Sie ließ sich alle Kontoauszüge der Geschädigten kommen, ging diese akribisch durch. „Dabei habe ich festgestellt, dass vom Konto Bestellungen bezahlt wurden, die unmöglich die Geschädigte getätigt haben kann“, sagte die Beamtin. Mit einem Lob für die gute Arbeit entließ Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichts, die Polizistin nach ihrer Aussage aus dem Zeugenstand. Das Schöffengericht ist in diesem Fall zuständig, weil die Staatsanwaltschaft mit einer Straferwartung von mindestens zwei Jahren Haft angetreten ist.

Erst leugnen, dann gestehen

„Hier geht es um gewerbsmäßige Untreue in 94 Fällen. Der Strafrahmen beginnt bei sechs Monaten. Wenn wir über irgendwas vernünftiges reden wollen, dann über die Wahrheit. Sonst wird es schwierig“, sagte Richterin Karin Fahlberg zu der Angeklagten, die zunächst herumdruckste und auf die Geschädigte schimpfte. „40 Jahre waren wir befreundet und dann tritt sie uns so in den Hintern“, sagte die Angeklagte. Die 70-Jährige habe das Geld wieder bekommen, wenn sie sich zum Beispiel mal etwas von deren Konto genommen hatte, um beispielsweise Inkasso-Forderungen für Tochter oder Schwiegersohn zu bezahlen. Nach den deutlichen Worten der Vorsitzenden räumte die Frau dann viele der vorgeworfenen Taten ein und bot an, das Geld in Raten zurückzuzahlen.

Rechnen, rechnen, nochmals rechnen

iudex non calculat – das Gericht rechnet nicht in Juristenlatein. Richterin Fahlberg muss aber rechnen, denn so hoch, wie sich der Schaden in der Anklage darstellt, ist er nicht. Die Angeklagte verwendete nicht das ganze Geld für sich, sondern auch für die Geschädigte. Weil die Angeklagte im Falle einer Verurteilung für die Schadensumme geradestehen muss, ist es wichtig, diese zu kennen. Der Prozess wird fortgesetzt.

94 Fälle mal sechs Monate gleich 47 Jahre?

Nebenbei: Sollte sie das Gericht der gewerbsmäßigen Untreue in 94 Fällen schuldig sprechen, heißt das nicht, dass sie für mindestens 47 Jahre ins Gefängnis muss. Das mag zwar in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika so sein, aber Deutsche Gerichte bilden Gesamtstrafen, wobei sie nicht einfach addieren, sondern die Strafe für das schwerste Delikt, die sogenannte Einsatzstrafe, erhöhen. Bei vier Jahren ist in diesem Fall sowieso Schluss, höhere Haftstrafen dürfen Amtsgerichte nämlich gar nicht verhängen. Bis zu zwei Jahren kann das Gericht Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aussetzen. Das dürfte Rechtsanwalt Carsten Forberger, der Verteidiger der Roßweinerin, seiner Mandantin bereits erklärt haben.

Von Dirk Wurzel