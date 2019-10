Döbeln

So schnell kann’s gehen: In der Nacht auf Freitag musste ein 21-Jähriger in Döbeln seinen Beifahrersitz gegen eine Gefängniszelle tauschen. Polizeibeamten fiel bei einer Verkehrskontrolle an der Dresdner Straße auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Statt Weiterfahrt heißt es für den jungen Mann nun Justizvollzugsanstalt. Doch auch der 25-jährige Fahrer ließ sich etwas zu Schulden kommen: Bei der Überprüfung konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Deshalb wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Von ap/DAZ