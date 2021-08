Region Döbeln

An lauen Sommerabenden draußen ein Theaterstück anschauen oder einem Konzert lauschen – das ist auch in der Region im August möglich.

Musik und Theater in Kriebstein

Nachdem am Sonntag das Mittelsächsische Theater das letzte Mal die Csárdásfürstin auf der Seebühne in Kriebstein aufführte, ist dort noch nicht Saisonende. Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) bezieht traditionell die Bühne an der Talsperre für ein Wochenende – in diesem Jahr mit zwei Konzerten und einem Theaterstück für die ganze Familie. Am Freitag, 13. August, geht es los mit „Akustik & Rock: Simon und & Garfunkel Revival Band“.

Am Samstag erwartet die Musikfans eine poppige Zeitreise in die 70er Jahre mit „a4u – Die Abba Revival Show“ und „Jive Talkin’ – Portrait of the Bee Gees“. Für beide Veranstaltungen, die jeweils um 20.30 Uhr starten, gibt es nur noch Restkarten in der Miskus-Geschäftsstelle in Hainichen oder unter der Telefonnummer 037207 651270. Den Abschluss macht am Sonntag um 16 Uhr das Familientheaterstück „Die Abenteuer von Petterson und Findus“.

Konzerte in Döbeln

In Döbeln wird es auf der Bühne in der Ritterstraße am Samstag, 14. August, laut. Eigentlich sollte Berluc, die DDR-Rockband aus Berlin und Luckenwalde, auftreten. Sven Weißflog vom KL17 fand jedoch geeigneten Ersatz. Während die Coverband „Factory under Cover“ aus Leipzig das Publikum ab 19 Uhr aufwärmt, steht anschließend Big Joe Stolle, der Bluesmusiker aus Berlin, im Rampenlicht. Die Tickets gibt es dafür in der Stadtinformation und im DAZ-Shop am Obermarkt 8.

Sommerkino in Zschaitz und Ostrau

Am Freitag, 13. August, werden beim Sommerkino in Zschaitz die Lachmuskeln trainiert. Um 21 Uhr startet die Slapstick-Komödie aus dem Jahr 1991 „Hot Shot - Die Mutter aller Filme!“. Der Eintritt ist frei. Am 27. August wird die französische Komödie „Willkommen bei den Sch’tis“ aus dem Jahr 2008 beim Sommerkino in Ostrau an der Eschke-Mühle gezeigt. Der Film beginnt 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Roßweiner Sommerdreiklang

Der Sommerdreiklang ist in diesem Jahr bereits erfolgreich in Roßwein gestartet. An diesem Samstag, 14. August, steht das nächste Highlight an. Erstmals tritt dort die Döbelner Band „Deep in Moon“ auf. Seit 2018 spielen die vier jungen Musikerinnen und Musiker Songs aus den Genres Pop, Rock und Indie.

Das Soul- und Bluesduo „Fischer & Rabe“ macht am nächsten Samstag, 21. August, den Abschluss beim Sommerdreiklang. Die beiden Nürnbergerinnen spielen an Gitarre und Piano die Lieblingslieder aus ihrem eigenen Repertoire. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Rock im Park Leuben

In Leuben werden am 28. August die Gitarren laut. Ab 18 Uhr spielen auf dem Rock im Park Festival Big Bad Shakin tanzbaren Rock’n’Roll, Kees Schipper entspannten Blues, Destinyday krachenden Hardrock und auch hier dabei Deep in Moon aus Döbeln.

Kulturbahnhof Leisnig

Der alte Bahnhof in Leisnig hat sich mittlerweile im einen Namen gemacht und lockt klassisch ausgebildete Musikerinnen und Musiker an. Am Samstag, 14. August, spielt Janis Neteler auf der klassische Gitarre unter anderem Stücke von Bach und Giuliani. Am darauffolgenden Samstag, 21. August, bringt das slowenische Geiger Duo Terrafolk virtuose Folklore sowie Eigenkompositionen mit. Im Rahmen des Leisniger Altstadtfestes tritt die Bahnhofsband diesmal nicht am Bahnhof, sondern in der Altstadt auf. Die vier werden vom Perkussionisten Jonas Leuther begleitet und spielen in wechselnder Besetzung Folklieder aus aller Welt.

Von Kathleen Retzar