Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige bei der Tafel in Döbeln

Döbeln

Seit Ende Januar ist in Sachsen das Tragen einer medizinischen Maske beim Einkaufen und im Nahverkehr verpflichtend. Jedoch können sich viele Menschen insbesondere die FFP2-Masken nicht einfach leisten. Die Linksjugend [’solid] hat deshalb 2100 Masken gekauft, die sie nun sachsenweit an Menschen mit kleinen oder ohne Einkommen ausgeben will. Möglich gemacht haben dies Spenden linker Bundes- und Landtagsabgeordneter. Dazu sagt die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende DIE LINKE Mittelsachsen Marika Tändler-Walenta: „Für mich ist es wichtig besonders einkommensschwache Menschen zu unterstützen. Daher beteilige ich mich gern an dieser Aktion und unterstütze die Forderung meiner Landtagsfraktion für kostenlose Masken für alle Menschen in Sachsen.

Am Dienstag wurden 50 der Masken an die Tafel in Döbeln übergeben. Zudem können die kostenlosen FFP2-Masken seit Dienstag im Döbelner Bürgerinnenbüro der Linken-Landtagsabgeordneten Marika Tändler-Walenta in der Döbelner Bahnhofstraße 1a abgeholt werden.

Von Thomas Sparrer