Krach zur Nacht?  Was die neue Polizeiverordnung zu Waldheimer Spielplätzen sagt

Um die Waldheimer Polizeiverordnung gab es viele Debatten. Drei Anläufe brauchte es schließlich, bis sie der Stadtrat beschließen konnte. Zuletzt hat sich nochmal die CDU-Fraktion mit Anträgen in die Debatte eingebracht. Es ging unter anderem um Sportplätze.

Zwölf Stunden Nachtruhe

Die Fraktion wollte Sportplätze bis 22 Uhr öffnen, statt bis 20 Uhr. Im Sommer, wenn es lange hell ist, könne man ja schließlich länger Sport treiben. Es ging der CDU vor allem um die Anlage am Gebersbacher Bad. „Öffentlich zugängliche Sport- und Kinderspielplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen in der Zeit von 20.00 bis 8.00 Uhr nicht genutzt werden“, heißt es dazu in der Verordnung.

Mit Schwank aus der Jugend auf den Punkt gebracht

Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) brachte die Lärm-Problematik der verlängerten Sportplatz-Öffnungszeiten mit einem Schwank aus seiner Jugend auf den Punkt. „Mein Spielplatz war der Am Zänker. Dort hatte Schuster-Karl schon vor Jahrzehnten einen Volleyballplatz angelegt und im Winter eine Eisbahn gespritzt. Wenn wir dort noch nach 20 Uhr Volleyball gespielt haben, kam die Nachbarschaft, was wir als Jugendliche wiederum nicht verstanden haben.“ Viele Spielplätze in Waldheim haben einen angeschlossenen Sportplatz, so wie der Am Zänker. Wie will man die Schließzeiten des Sportplatzes dann von denen des Spielplatzes trennen?

Lauter als gewöhnlicher Lärm

Einige Stadträte trieb auch die Frage um, weshalb die allgemeine Nachtruhe erst ab 22 beginnt, auf Spielplätzen aber schon ab 20 Uhr Ruhe zu herrschen hat. „In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, sind alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, die Nachtruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu stören“, heißt es dazu. „Von Spiel -und Sportplätzen geht eine ganz andere Lärmbelästigung aus, das sind viel höhere Dezibel-Zahlen“, begründete Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II (Bauen und Ordnung).

Weitere Verordnung in Arbeit

Letztlich lehnte die Mehrheit der Stadträte die Anträge der CDU-Fraktion ab und beschloss die neue Polizeiverordnung, um die Waldheim seit mehreren Monaten gerungen hat. Ab 20 Uhr ist die Spielplatznutzung somit verboten. Bisherige Abstimmungen waren an der Haltung einiger Stadträte zum Rauch -und Alkoholverbot auf Spielplätzen gescheitert. Sie wünschten, dass die Verordnung Spielplatzraucher -und Trinker mit einem Bußgeld sanktioniert, was aber aus bestimmten rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Darum bereitet der Fachbereich II nun eine extra Verordnung für Spielplätze vor.

