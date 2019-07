Rosswein

Zwei Wochen lang hat Ales Vancl Eisennägel mit dem Essigwasser in einem kleinen Schraubglas stehen lassen. Warum das als Vorbereitung auf das Ferienangebot des Bürgerhauses notwendig war, erklärt er den Kindern, die gekommen sind, um T-Shirts mit Hilfe von selbst gesammelten Pflanzen zu färben. Es ist der erste Schritt, die Textilien mit dem „Eisenwasser“ zu beizen – damit später die Farbe auf den T-Shirts, Tüchern oder Beutel hält und diese auch gewaschen werden können.

Ales Vancl kennt sich bestens aus mit Natur & Co. Den Pullover, den er heute anhat, hat der 31-jährige nicht nur selbst gestrickt. Die Wolle hat er auch selbst gefärbt. „Das hier ist Zwiebelschale“, sagt er und streicht über den orangenen Teil des Pullis. Der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen gehört zum Lebensstil des jungen Tschechen, der seit sechs Jahren in Deutschland und seit einem Jahr in Roßwein lebt. Studiert hat er Systembiologie in Prag – Franziska Riedel und Astrid Sommer vom Bürgerhausteam haben sich also einen Profi für dieses Angebot ins Boot geholt.

Textilfärben und Kräuterwanderung

Die kleine Gruppe macht sich auf den Weg.Vor dem Textilfärben steht die Kräuterwanderung auf dem Programm. Das hat zwei Gründe: Einerseits ist beim Spaziergang mit Ales Vancl wirklich viel zu lernen. Nicht nur, um welche Pflanzen es sich handelt, die da am Wegesrand stehen, sondern auch, welche Wirkung sie haben und zu welchem Zweck man sie einsetzen kann. Damit die Kinder eine Aufgabe haben, hat Astrid Sommer eine kleine Kräuterrallye vorbereitet – wer entdeckt die abgebildeten Pflanzen in der Natur?

Andererseits werden die Blätter und Blüten nicht nur von Kräutern, sondern auch von Bäumen und Blühpflanzen benötigt, um später schöne Muster und natürlich Farben auf die Textilien zu bringen. Die gesammelten Werke werden auf die vorbereiteten Stoffe gelegt, eingerollt und gedämpft. Ganz viele Pflanzen, unter anderem die Brennnessel sorgen für eine gelbe Einfärbung. Die Wurzel des Meerrettichs aber färbt Schwarz. Tatsächlich wächst die Wildform des scharfen Gemüses auch am Muldeufer in Roßwein.

Wissen mit Gleichgesinnten teilen

An der Uferstraße spaziert die Bürgerhaus-Gruppe auf der Suche nach Kräutern entlang. Vorbei an der leer stehenden Villa Bauch, bis zum großen Spielplatz. Es gibt jede Menge zu entdecken. Mädesüß beispielsweise, das laut Ales Vancl „super antiseptisch zum Beispiel gegen stinkige Füße“ wirkt. Der sehr giftige Rainfarn wächst auch am Muldeufer, genauso das Wiesenlabkraut, das im Gegensatz zum echten, gelben Labkraut weiß blüht. Zur Entgiftung bei Nierenproblemen ist es genauso geeignet wie zum Färben – wenn man ein knalliges Rot wünscht. Dann muss man die Wurzel nutzen.

So langsam füllt sich der kleine Holzkorb, den Ales Vancl zum Sammeln mitgenommen hat. Tinkturen, Salben, Tees – der naturverbundene Botaniker lebt die Kräuterwissenschaft auch privat. Und er teilt sein Wissen gern mit Gleichgesinnten. Der von ihm initiierte Stricktreff im Bürgerhaus hat sich seit Ende des vergangenen Jahres super entwickelt und mittlerweile verselbstständigt. „Inzwischen haben sich auch andere Leute gefunden, die bereit sind, die Kurse anzuleiten“, sagt Astrid Sommer. Damit beschreibt sie eines der Prinzipien, nach denen sich das Bürgerhaus-Projekt im besten Fall entwickelt: Die Roßweiner nehmen die Dinge, die sie gern als Angebote hätten, selbst in die Hand.

Nächstes Projekt bereits in den Startlöchern

Ales Vancl, der mit seinem Mann und dem internationalen „Theater Figuro“ aus der Nähe von Leipzig nach Roßwein gezogen ist, will „aktiv bleiben, etwas Schönes für die Stadt initiieren“, wie er so schön sagt. „Die beiden machen so viele Angebote“, weiß Astrid Sommer zu schätzen. Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern und ist nicht nur für die Roßweiner gedacht. Wenn das Bürgerhaus irgendwann Ende August, Anfang September sein einjähriges Jubiläum feiert, wird es auf dem Markt auch eine Theateraufführung geben. Dieser geht eine für alle Interessierten kostenfreie Workshopwoche mit professionellen Künstlern aus verschiedenen Sparten voraus. Tanz, Musik, Schauspiel, Maskenspiel und Riesenpuppen sind dabei die Themen. Bei der Kulturstiftung des Freistaates haben die beiden kulturschaffenden Neu-Roßweiner dafür bereits Mittel beantragt. Und auch vom Bürgerhaushalt der Stadt Roßwein wird es einen kleinen Zuschuss geben. Wo genau in Roßwein die Workshops stattfinden, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Ales Vancls Korb ist voll mit verschiedensten Blüten und Blättern. Und das Mittagessen im Bürgerhaus-Treff ruft. Franziska Riedel hat Kartoffelsuppe gekocht. Danach geht es gut gestärkt ans Werk: Die T-Shirts warten im Eisenwasser.

Von Manuela Engelmann-Bunk