Kreativ gegen die Krise: Das bieten Geschäfte aus Hartha, Rittmitz und Leisnig

Hartha/Rittmitz/Leisnig

Wohin man auch schaut: Lokale Händler und Unternehmer wehren sich in Zeiten von Corona gegen einbrechende Umsätze und kämpfen um ihre Kundschaft. Die einen versuchen, mithilfe von Gutscheinen ihr Einkommen zu sichern. Die anderen stampfen innerhalb kürzester Zeit neue Online-Shops oder Lieferdienste aus dem Boden, digitalisieren ihr Angebot oder finden kreative Wege zu ihren Kunden. Mit der LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ gibt es eine gemeinsame Plattform, auf der Anbieter und Kunden zusammenfinden, ein gemeinsamer Raum in Zeiten des „Abstands“. Zum Osterwochenende zeigen wir hier allen ­Leserinnen und Lesern einige Beispiele aus der Region Döbeln.

Bettina Schirmer verkauft in Hartha seit 16 Jahren Mode

Seit 16 Jahren betreibt Bettina Schirmer ihr Geschäft "allround Mode" in Hartha. Quelle: Sven Bartsch

„Ich musste mir jetzt was einfallen lassen“, sagt Bettina Schirmer. In Hartha betreibt sie den Modeladen „allround-Moden“. Weil sie wie die meisten Geschäfte vorerst schließen musste, wurde sie kreativ. Statt Kleidung verkauft sie nun erst einmal nur Gutscheine dafür. Gleichzeitig nimmt sie auch an der LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ teil. Die 57-Jährige will damit zeigen: Wir sind noch da. Seit 2004 ist sie mit ihrem Laden am Einkaufscenter in der Harthaer Geschwister-Scholl-Straße zu finden. Aber auch davor war Mode ihr Beruf. „Mit meiner Mutter zusammen habe ich schon in der DDR einen Kommissionshandel für Textil in Hartha betrieben, halb privat, auch nach der Wende.“

Bei „Allround-Moden“ verkauft sie Kleidung für Damen und Herren. Dazu kommen Accessoires, Schlaf- und Unterwäsche. „Unser Sortiment beschränkt sich nicht nur auf Freizeitmode. Für Frauen haben wir auch ein paar schickere Stücke, für Männer ein Sortiment an Hemden“, erzählt Schirmer. Sie legt Wert auf Qualität und hat vor neun Jahren zusätzlich einen kleinen Laden in Rochlitz eröffnet – dort allerdings nur für Frauen.

Zusammen mit ihren vier Mitarbeiterinnen, zwei davon in Hartha, bemüht sich Schirmer auch in Zeiten der Krise für die Kunden da zu sein. Passend zu Ostern hat sie zum Beispiel auch die Schaufenster umdekoriert und sich noch etwas ausgedacht. „Wer jetzt bei mir einen Gutschein kauft, bekommt zehn Prozent geschenkt.“ Das geht ganz einfach über die Webseite.

Portas in Rittmitz : Vertrauen ist das Wichtigste

Romy und Jens Haferkorn Quelle: Sven Bartsch

„Zum Glück dürfen wir weiter­arbeiten“, sagt Romy Haferkorn. Gemeinsam mit ihrem Mann Jens und ihren fünf Mitarbeitern halten sie auch in der Corona-Zeit die Stellung. Der Portas-Fachbetrieb mit angrenzender Tischlerei arbeitet derzeit eifrig Aufträge ab. „Unsere Kunden sind froh, dass wir weiterhin zu ihnen kommen“, erklärt die Inhaberin. Grundlage für ein weitere Arbeiten ist das gegenseitige Vertrauen. Nur wenn beide Seiten verantwortungsbewusst einschätzen, ob ein Hausbesuch möglich ist, wird der auch gemacht.

Ganz spurlos geht die Corona-Krise aber nicht an dem Betrieb in Rittmitz vorbei. „Die Telefone klingeln nicht mehr so oft wie früher. Und unsere Schautage fallen auch weg“, weiß Romy Haferkorn. Jeden letzten Samstag im Monat öffnete der Portas-Fachbetrieb sein Studio. „Das war immer gut besucht.“ Die Firma hat eine lange Tradition. Auch das mögen die Kunden an ihnen. „Der Monteur, der vor 20 Jahren schon da war, kommt jetzt auch noch vorbei“, erzählt die Chefin. „Die Mannschaft zieht super mit, denn am Ende würde uns nur Kurzarbeit bleiben, und das wollen wir alle nicht.“

RHG in Leisnig : Damit der Laden läuft...

René Giese von der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Mittelsachsen Quelle: Sven Bartsch

Die Raiffeisen Handelsgenossenschaft (RHG) Mittelsachsen ist sowohl mit einem Abholservice als auch mit einem Lieferservice am Start, damit sich auch während der Corona-Ausgangsbeschränkungen die Welt weiter dreht. „Gewerbliche Kunden unseres Baustoffhandels, wie beispielsweise an der Leisniger Muldenwiese, können dort jederzeit anrufen. Sie holen ihre Bestellungen dann selbst ab“, darüber informiert Claudio Stöber, verantwortlich für das Marketing der RHG Mittelsachsen. Der Zeitraum und damit auch die Kontaktmöglichkeit, um eine Infektion zu übertragen, werden dabei so gering wie möglich gehalten.

Die Bau- und Gartenmärkte des Unternehmens – wie in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Leisnig – würden von Privatkundschaft angesteuert. Dort können ebenfalls telefonisch Abholtermine vereinbart werden. „Wir bitten die Kundschaft für diese Fälle, vorher ihre Bestellungen konkret bei unsere Kollegen vor Ort aufzugeben“, so Stöber. Beim Einladen schwererer Dinge wird geholfen. Prinzipiell lädt der Kunde selbst ein. Oder er bleibe im Auto sitzen und der RHG-Mitarbeiter belädt den Wagen. Erste Bilanz: „Der Abholservice wird gut angenommen.“ Keine Normalität, aber ein annehmbarer Kompromiss in ungewöhnlichen Zeiten.

