Kriebethal: Für Rollsportanlage muss erst der Rubel rollen

Die Gemeinde will die Rollsportanlage umbauen. Allerdings nur, wenn es dafür Fördergeld gibt. Denn das Vorhaben ist recht teuer und ohne Hilfe kann es die Gemeinde nicht stemmen. So soll auf einer Fläche von 20 mal 26 Metern eine neue, nutzbare Rollschuhbahn entstehen. Diese kann man im Winter bei länger andauerenden Frost zur Eislaufbahn herrichten. Einfach Wasser drauf schütten und gefrieren lassen. Den zweiten Teil der Anlage würde die Gemeinde gerne für den Teamsport herrichten. Dazu soll ein moderner Polyurethan-Mehrzweckbelag den Betonboden ersetzen. Zwei Hockeytore sollen auf diesem Feld stehen, ebenso zwei in der Höhe verstellbare Basketballkörbe. Außerdem plant die Gemeinde, die Anlage mit Allwettergeräten aus Edelstahl aufzurüsten, etwa einem Gleichgewichtstrainer, einem Sitzfahrrad und einem Hüftschwungtrainer. Zusammen mit Spielgeräten für Kinder soll so eine Mehrgenerationen-Sportanlage entstehen. Eine Lichtanlage mit LED ist auch vorgesehen.

Momentan nutzen nur Reinsdorfer Sportfreunde die Rollsportanlage, in dem sie dort Rollhockey spielen und sich auch um die Anlage kümmern. Es soll auch künftig weiterhin möglich sein, diese Sportart dort zu betreiben. Für den Rollsportclub Kriebethal selbst ist die Anlage nicht geeignet. Diese Sportler trainieren in Waldheim. Mit dem Umbau will die Gemeinde der Anlage nun wieder Leben einhauchen.

Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) stellt klar, dass die Gemeinde das Vorhaben nur umsetzt, wenn es Fördergeld dafür gibt. „Wir müssen es aber im Haushalt abbilden, um Fördermittel beantragen zu können“, begründete sie, weshalb jüngst der Gemeinderat darüber beschießen musste, rund 553 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Das sind die geplanten Bruttobaukosten. Netto wird es für die Gemeinde natürlich billiger, wenn die Förderquote 90 Prozent beträgt.

Auch ein weiteres Großvorhaben – zumindest für Kriebsteiner Verhältnisse ist es das – hat die Gemeinde im Auge. Es geht um den Anbau an die Kita „Feldmäuse“ in Grünlichtenberg. Dafür sind 800 000 Euro im Haushalt eingeplant – ein Großteil davon sollen Fördermittel sein. Während der Bauarbeiten plant die Gemeinde, die Einrichtung in einem Ersatzbau unterzubringen, der in Modulbauweise errichtet wird.

