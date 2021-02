Kriebethal: Klettern oder brüten?

Kriebethal

Das Klettern in Kriebethal ist umstritten. Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) sieht es gerne, weil es zum touristischen Anspruch der Gemeinde passt. Waldbesitzer Johannes Hanöffner ist gegenteiliger Ansicht. Er sieht lieber Uhu und Wanderfalke am Felsen, statt die Bergsportler.

Sonne satt und zweistellige Plusgrade zogen am Wochenende etliche Kletterer nach Kriebethal. Sie kraxelten den Felsen über der Zschopau hinauf. „Die Felsen sind so beliebt, wie das Elbsandsteingebirge, nur dass sie in Mittelsachsen sind“, sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler. Sie findet den Bergsport toll. Schließlich ist Kriebstein eine Tourismus-Gemeinde.

Mindestens eine Ordnungswidrigkeit

„Mir wäre es in diesem speziellen Fall lieb, die Leute würden dort nicht klettern“, sagt Waldbesitzer Johannes Hanöffner. Er ist der Ansicht, dass sich das Betretungsrecht des Waldes, so wie es im Sächsischen Waldgesetz geregelt ist, nicht auf das Klettern erstreckt. Aber darum geht es ihm nicht allein. „Ich habe die Einschätzung eines Naturschutz-Sachverständigen. Er sagt, der Felsen ist hervorragend als Brutgebiet für den Wanderfalken geeignet.“ Auch der größte europäische Eulenvogel, der Uhu, baut seine Nester gerne an und auf Felsen. „Ich plane zudem, dort Nisthilfen anzubringen“, sagt Johannes Hanöffner.

Der Waldeigentümer weist zudem drauf hin, dass das Klettern an dem Felsen derzeit ohnehin aufgrund der Brutzeit behördlich verboten ist. „Das Verbot erstreckt sich auf den Zeitraum vom 15. Februar bis zum 15. April. Das steht auch auf dem Schild dort, wenn es nicht irgendwer entfernt hat“, sagt Johannes Hanöffner. Die Kletterer am Wochenende haben „mindestens eine Ordnungswidrigkeit begangen.“ Kontrollieren konnte er das bisher nicht, da ihn die Sturmschäden in seinen Wäldern auf Trab gehalten haben. Künftig will er sich aber verstärkt um den Felsen kümmern.

„Die Kriebethaler Felsen stehen im Kletterführer. Da gehen Leute aus ganz Sachsen klettern“, sagt Ulrich Nagel, beim ESV Lok Döbeln für die Kletterei zuständig. So sind bereits schon weit vor der Wende Ringe für die Sicherungsseile in die Felsen gekommen. Für Ulrich Nagel ist es selbstverständlich, Vögel nicht beim Brüten zu stören. Entsprechende Verbote achten die Kletterfreunde des ESV Lok Döbeln natürlich. Das kennen sie beispielsweise aus dem Elbsandsteingebirge.

Bürgermeisterin Maria Euchler hätte gern eine grundsätzliche Lösung für den Kriebethaler Felsen. Sie hofft, dass sich Bergsportler und Waldeigentümer irgendwie einigen können.

