Kriebethal: Kübler und Niethammer ist aus der Insolvenz raus

Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Damit konnten die Fesco GmbH, ein Unternehmen der Schönfelder Gruppe, Kübler und Niethammer in Kriebethal übernehmen. Nun hat auch das zuständige Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren aufgehoben. Darüber informiert Felix Cordier, Geschäftsführer von Kübler und Niethammer, in einer Pressemitteilung. Allerdings ändert sich die Unternehmensform. Aus der Aktiengesellschaft wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Umwandlung vollzog sich mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens.

Der neue Investor hat 130 Beschäftigte übernommen und zu Beginn des Ausbildungsjahres im September zwei Lehrlinge eingestellt. Sie lernen in Kriebethal den Beruf des Papiertechnologen. „Die Kübler und Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH ist weltweit einziger Hersteller nass -und laugenfester Etiketten aus 100-prozentigem Recyclingpapier mit Blauem Engel. Mit Kriebstein gewinnt die Schönfelder Gruppe einen Standort, der mit höchster Effizienz die Produktpalette der Schönfelder Papierfabrik vervollständigt. Beide Werke ergänzen sich ideal“, so Felix Cordier.

Das Amtsgericht Chemnitz hatte bereits am 17. Januar die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Zum Verwalter hatte das Gericht Dr. Hubert Ampferl bestellt, der bereits die vorangegangene Insolvenz des Papierwerkes betreute, die im Mai 2018 mit dem Neustart unter einer neuen Investorengruppe endete (die DAZ berichtete). Wie Günther Niethammer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Aktiengesellschaft, damals gegenüber der Freien Presse erklärt, sei ein Liquiditätsengpass Anlass für die erneute Insolvenz. So hätten laut Günther Niethammer viele Lieferanten nach der Insolvenz 2017 und 2018 auf Lieferung gegen Vorkasse bestanden. „Neben den Altpapierlieferanten war das vor allem der Gaslieferant“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der „Freien Presse“. Er habe nicht nur die Hinterlegung eines größeren sechsstelligen Euro-Betrages, sondern zusätzlich Vorauskasse in ähnlicher Höhe verlangt. Der Gaslieferant meldete Ende 2019 selbst Insolvenz an, was zu einem großen finanzielle Verlust für Kübler und Niethammer führte. 150 Menschen arbeiteten im Januar bei dem Papierhersteller in Kriebethal. Das Werk hat also bis jetzt 20 Stellen abgebaut.

