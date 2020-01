Kriebethal: Papierfabrik offenbar gerettet

Kriebethal/Annaberg-Buchholz

Für die insolvente Papierfabrik Kübler und Niethammer gibt es berechtigte Hoffnung. So beteiligt sich jetzt die Schönfelder-Gruppe aus Annaberg-Buchholz in Kriebethal. Mit dem am Mittwoch unterzeichneten Vertrag ist die Fortführung der Produktion und die Bezahlung der Löhne für die rund 150 Mitarbeiter in Kriebstein sichergestellt. Die Schönfelder-Gruppe übernimmt den Vertrieb der im Markt etablierten Produkte und stellt die für die Produktion benötigten Rohstoffe zur Verfügung. „Mit dieser sehr schnellen unternehmerischen Entscheidung der Familie Cordier kann der Betrieb in Kriebstein weiterlaufen“, betonte der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl. Felix Cordier unterstrich: „Beide Unternehmen ergänzen sich ideal. Wir stellen unsere Produkte aus 100 Prozent Altpapier her und führen nicht nur eine Diskussion über Nachhaltigkeit, sondern leisten hierfür tatsächlich unseren Beitrag.“

Die Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG hatte am 17. Januar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen müssen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl bestellt, welcher schon die letzte Insolvenz vor drei Jahren begleitet hat. Das Unternehmen stellt im Wesentlichen sogenannte gestrichene LWC-Papiere her, die unter anderem für Werbeprospekte Verwendung finden. Nach der letzten Insolvenz in den Jahren 2017/2018 hat das Unternehmen den Wechsel weg vom LWC-Papier hin zu Sorten mit guten Margen eingeleitet und sich als einziger Anbieter für nass- und laugenfeste Etikettenpapiere aus 100%-Altpapier etabliert. Namhafte Getränkehersteller drucken ihre Etiketten auf Papier mit dem Blauen Engel aus Kriebstein. Die Kübler & Niethammer AG, die auch ein Kraftwerk betreibt, war im September letzten Jahres allerdings durch die Insolvenz ihres Gaslieferanten stark betroffen. Der Schaden betrug mehrere hunderttausend Euro. Nachdem nahezu alle Lieferanten der Kübler & Niethammer AG für Rohstoffe, insbesondere Altpapier, Vorkasse verlangen, Kunden allerdings meist mit langen Zahlungszielen bezahlen, fehlte zuletzt die Liquidität, um die Produktion aufrecht zu erhalten, so dass Insolvenzantrag gestellt werden musste. Die besondere Herausforderung bei der Fortführung der Papierfabrik Kübler & Niethammer bestand darin, dass die Mitarbeiter in diesem zweiten Insolvenzverfahren nicht – wie sonst üblich - Insolvenzgeld erhalten.

Von daz