Kriebstein: Auf ein Millionenprojekt folgt das Nächste 

Kriebstein

Der erste millionenschwere Meilenstein eines millionenschweren Gesamtvorhabens ist gesetzt. Der Hafen an der Talsperre Kriebstein hat eine neue Ufermauer und einen neuen Schiffsanleger, an dem auch Freizeitkapitäne festmachen können. Dazu kommt ein neues Kassenhaus mit Seeblick-Terrasse und einem Fahrstuhl für den barrierefreien Zugang zu den Schiffen. Demnächst startet an der Kriebsteintalsperre das nächste Millionenprojekt. Es gibt noch viel zu tun im Naherholungsgebiet.

Im neuen Kassenhaus es einen Fahrstuhl für den barrierefreien Zugang zu den Schiffen. Quelle: Fotograf Sven Bartsch

„Mit Thomas Caro bin ich 2016 durch den Hafen gegangen und wir haben festgestellt, dass dieser nicht mehr lange zu halten ist, wir die Schifffahrt hätten einstellen müssen. Der Steg war durch Eisgang deformiert und immer wieder repariert worden, die Ufermauer hatte sich teilweise gesenkt“, sagte Ralf Schreiber, Oberbürgermeister von Mittweida und Vorsitzender des Zweckverbandes, am Freitag im Kriebsteiner Hafen. Dort weihte er gemeinsam mit der Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) und Kerstin Kunze, Referatsleiterin Wirtschaftsförderung im Landratsamt Mittelsachsen, den Umbau offiziell per Banddurchschnitt ein.

Ein Fest an der Talsperre Kriebstein

Am heutigen Sonnabend feiert der Zweckverband das Ende der Bauarbeiten mit einem Fest für die Bürger. Zwischen 13 und 16 Uhr agieren der Mittelsächsische Kultursommer, die Karodancer sowie der Fanfaren- und Trompetenkorps Zschopautal im Hafengelände, so dass das Fest auch ein kulturelles-musikalisches Programm hat.

Ministerpräsident öffnet Förder-Tür

Bis zur Feier war aber jede Menge Arbeit. Das begann mit der Finanzierung. Ralf Schreiber weiß noch gut, welche Verrenkungen die Verantwortlichen im Zweckverband unternommen haben, um an Fördergeld zu gelangen und erinnert sich an folgende Überlegung: „Die Schiffe auf der Talsperre fahren nach einem Fahrplan, damit ist das Öffentlicher Personennahverkehr. Also versuchten wir an Fördergeld für den ÖPNV zu kommen.“ Aber das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erteilte diesem Ansinnen eine ziemlich klare Absage. Letztlich war es nach Ralf Schreibers Worten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der die Tür für die 90-prozentige Förderung öffnete.

Ein Käfig aus Spundwänden

War der Weg zum Fördergeld schon steinig genug, so waren die Bauarbeiten noch steiniger. Nicht nur, weil fast ein Bagger im See landete. Aufgeschütteter Boden statt Felsgrund wie erwartet und weitere Überraschungen erlebten die Bauleute und Thomas Caro. Er war bis vor kurzem Geschäftsführer des Zweckverbandes und hat die Arbeiten mit koordiniert. „Das Kassenhaus steht in einem Käfig aus Spundwänden. Durch diese Bauweise sind zusätzliche Kosten entstanden“, sagte Thomas Caro. Im Kassenhaus befindet sich auch der Aufzug. Zudem hat es eine tolle Terrasse mit Seeblick.

Umsatzeinbuße wegen Pandemie

Stichwort Mehrkosten: 2,4 Millionen Euro waren geplant, nun soll es etwa drei Millionen Euro kosten. Müssen die Touristen bald tiefer in die Taschen für Schiffsfahrkarten greifen, damit der Zweckverband die Mehrkosten wieder hereinholt? „Wegen der Mehrkosten bekommen wir auch mehr Fördergeld. Sonst hätten wir ein großes Problem gehabt“, sagt Ralf Schreiber. Was dem Zweckverband aber zu schaffen macht, ist die vergangene miese Saison mit 40 Prozent Umsatzeinbuße, woran die Pandemie einen großen Anteil hat. „Es ist aber kein Thema, deswegen die Fahrpreise zu erhöhen“, sagt der Zweckverbandsvorsitzende.

Während der Saison genug Wasser unterm Kiel

Er hofft auf eine gute Saison. Immerhin habe der Eigentümer der Staumauer zugesichert, den Staupegel außerhalb der Saison abzusenken. Notwendig ist das für Reparaturarbeiten an der gekrümmten Gewichtsstaumauer. Ohne Wasser keine Schifffahrt. Eine weitere Saison ausfallen lassen zu müssen, hätte sich der Zweckverband nicht leisten können.

Der Hafen ist fertig. Nun steht das nächste Projekt an. Die Seebühne soll ein Sonnensegel bekommen, dazu mehr Plätze und neue sanitäre Anlagen. Das soll 3,4 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung steht. Es gibt Fördergeld. Bis 2024 soll das Projekt verwirklicht werden.

Von Dirk Wurzel