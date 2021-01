Kriebstein: Baustelle läuft, Verband plant Saison

Kriebstein

Was machen die Mitarbeiter des Talsperren-Zweckverbandes eigentlich im Winter? Schlittschuhlaufen auf dem Kriebsteinsee jedenfalls nicht. Der müsste dazu a) erstmal zufrieren und b) müsste das Eis tragfest und sicher sein.

Die Arbeit des Zweckverbandes spielt sich eher im Büro ab. „Wir planen die neue Saison und sitzen über dem Haushalt“, sagt Zweckverbandsgeschäftsführer Thomas Caro. Corona spielt bei diesen Planungen keine Rolle. „Wir gehen davon aus, dass wir ab 1. April uneingeschränkt fahren können“, sagt Thomas Caro. Auch künftige Veranstaltungen werden vorbereitet. Dies könne man nicht kurzfristig erledigen. „Falls sich was ändert, müssen wir halt in den saueren Apfel beißen und absagen“, so Caro. Das sei aber noch das kleinere Übel, als eine Veranstaltung gleich gar nicht zu planen, weil sie ja möglicherweise wegen Corona abgesagt werden muss. Der Zweckverbandsgeschäftsführer rechnet mit einem großen Ansturm in der neuen Saison. Im Covid-19-Jahr 2020 haben die Leute viel verpasst und dadurch Nachholebedarf, schätzt Thomas Caro. Außerdem wird der neue Hafen Besucher anziehen.

Dieser ist aber noch nicht fertig. Jedoch sind seit Montag wieder Arbeiter auf der Baustelle am schaffen. „Ein großes Lob an die Dahlener Bau GmbH, deren Mitarbeiter bis zum 23. Dezember gearbeitet haben“, sagt Thomas Caro. Dadurch sind sehr wichtige Abschnitte des Bauvorhabens fertig geworden, auf die alle weiteren Teile aufbauen: Den sogenannten Kopfbalken, der auf den Spundwänden der Uferbefestigung ruht und die Uferpromenade wasserseitig abschließt sowie die umfangreiche Bodenplatte aus bewehrtem Beton. Auf dieser steht unter anderem der Aufzug. Das Projekt Hafensanierung, für das Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) höchstselbst den ersten Rammschlag vollzog, umfasst neben der Erneuerung der Uferpromenade und des Fähranlegers auch den Bau eines Aufzuges. So wird der Hafen barrierefrei.

Kosten sollte das ursprünglich alles rund 2,5 Millionen Euro, was überwiegend Fördergeld ist. Nun ist mit einer Steigerung der Kosten um 400 000 Euro zu rechnen, wie die „Freie Presse“ berichtet. „Es gab große Probleme mit dem Baugrund, der sich als instabil herausgestellt hat“, sagt Thomas Caro. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Landesdirektion über die Förderung einen Teil der Mehrkosten übernimmt.

Von Dirk Wurzel