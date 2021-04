Kriebstein

Ein Damoklesschwert schwebt über der Csárdásfürstin. Das Mittelsächsische Theater will diese Operette von Emmerich Kálmán am 11. Juni auf der Seebühne Kriebstein aufführen. Aber ob das klappt, hängt von der Inzidenz ab. Liegt diese über 100, gibt es keine Operettenpremiere am 11. Juni. So will es die mindestens umstrittene Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes.

„Wir hoffen, dass sich das Gesetz in Nuancen ändern wird. Das Theater ist in einem unglaublich guten künstlerischen Zustand und hat wunderbare Projekte vorbereitet“, sagte Intendant Ralf-Peter Schulze am Freitag auf einer Matinee, auf der das Theater die „Csárdásfürstin“ coronakonform vorstellte. „Wir haben uns keine bundeseinheitliche Regelung gewünscht. Eine solche Regelung des Bundes bedeutet, dass die ganzen Bemühungen vor Ort ausblendet“, sagte Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU), der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gemeinnützige GmbH ist.

Sergio Raonic Lukovic, der designierte Schulze-Nachfolger im Intendantenstuhl, ist der Regisseur der Operettenproduktion für die diesjährige Seebühnensaison. Eine Skandalinszenierung, wie sie Peter Konwitschny vor reichlich zwei Jahrzehnten in der Dresdner Semperoper hinlegte, bei der die Csárdásfürstin zur Premiere mit kopflosen Soldaten in tanzte und Leichenteile herumflogen, wird die Seebühnenbesucher nicht erwarten. „Wir haben eine komprimierte und dichte Version gefunden“, sagt der Regisseur. Er hält die „Csárdásfürstin“ für eine der schönsten Operetten. „Wir werden sie befreit von allen Interpretationen zeigen. Ich will nicht zuviel verraten. Aber ich glaube, wir haben eine Fassung gefunden, an der Emmerich Kálmán Spaß hätte.“ Zwei Jahre beschäftigt sich Sergio Raonic Lukovic mit dem Stoff, hat mit der nun für die Aufführung geplante dritten Version die finale Variante gefunden. Gleichwohl der Kontext des Ersten Weltkrieges, der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, in dem die Operette spielt, nicht ausgeblendet wird.

Ein Großteil der Ausstattung ist bereits in Kriebstein, die Bühnentechniker bauen schon fleißig auf. Manche Kulisse aus vergangenen Inszenierung kommt in anderer Farbe wieder zum Einsatz, wie die Brücke, welche die Seebühnenzuschauer bereits aus „Frau Luna“ kennen. Das Orchester ist in zwei Zelten neben der Seebühne untergebracht. „So blendet das Bühnenlicht die Musiker nicht“, erläutert Wolfram Flemming, Technischer Direktor des Mittelsächsischen Theaters.Und alles hängt von der magischen 100 ab, dem Corona-Damoklesschwert. Die Gemeinde Kriebstein. Kümmert sich gerade darum, mit der Hochschule Mittweida ein Testzentrum auf dem zentralen Parkplatz an der Talsperre Kriebstein einzurichten. „Wir tun alles, um Kultur und Freizeit wieder möglich zu machen“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler. Ralf-Peter Schulze ergänzt, dass wohl nur Besucher mit negativem Test auf die Seebühne kommen werden. Und um keinen wegschicken zu müssen, gibt es die Möglichkeit zur schnellen Untersuchung vor Ort.

Von Dirk Wurzel