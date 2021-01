Kriebstein: Die Talsperre auf 600 Bildern

Grünlichtenberg

Wie voll könnte die Grünlichtenberger Kirche sein, wenn Corona nicht wäre. Eine Ausstellung mit hunderten historischen Fotos dokumentiert hier den Bau der Talsperre Kriebstein vor über 90 Jahren. Sie stammen zum großen Teil aus dem Fundus des Waldheimers Matthias Löwe, einem fleißigen Sammler von Fotos, Dokumenten und Andenken aus Waldheim und Umgebung. Zusammen mit dem Grünlichtenberger Michael Kreskowsky hat er diese sehenswerte Ausstellung organisiert, die mit einer ungeahnten Detailfülle aufwartet.

Zimmerleute Quelle: Sammlung M.Löwe

Und die derzeit eigentlich keiner sehen darf. Weil Museen und Ausstellungen derzeit wegen des Infektionsschutzes geschlossen sind. Dabei ist in der Grünlichtenberger Kirche sehr viel Platz und Luft, in der sich die Ausatemaerosole verdünnen. Trotzdem hält sich Michael Kreskowsky an die Beschränkungen. Es gibt keine Öffnungszeiten, nur nach vorheriger Absprache kommen immer nur ganz wenige Personen in die Kirche. So wie neulich auch die Döbelner Allgemeine Zeitung. „Ausgangspunkt für die Ausstellung war mein Vortrag ,90 Jahre Talsperre Kriebstein’“, sagt Michael Kreskowsky, Kirchenvorstand, Heimatkundler und Museumsführer. Er kann zu jedem der um die 600 Bilder etwas erzählen. So gab es beispielsweise eine Seilbahn für Materialtransporte, die von Kriebethal zur Baustelle führte. „Oder hier, das ist die alte Lauenhainer Mühle. Ihre Grundmauern ruhen auf dem Grund des Stausees“, sagt Michael Kreskowsky und zeigt auf das entsprechende Bild.

Von Kriebethal führte eine Seilbahn zur Baustelle. Quelle: Sammlung M. Löwe

Ihm sind die Fotos auf den Tafeln an der Wand zu klein. „Auf dem Bildschirm sind sie beim Zusammenstellen viel größer“, sagt Michael Kreskowsky. Der vermeintliche Mangel ist aber ein Vorteil, denn gerade die Kleinteiligkeit führt dazu, dass sich der Betrachter die Bilder länger anschaut.

Malerische Flusslandschaft: So schlängelte sich die Zschopau vor dem Mauerbau um die Inseln. Quelle: Sammlung M.Löwe

Es war eine Heidenarbeit für Matthias Löwe und Michael Kreskowsky, das Fotomaterial auszuwählen und zusammenzustellen. Digitalisiert waren bereits einige Bilder, da Michael Löwe diese bereits auf seinen Internetseiten wie www.talsperre-kriebstein-in-sachsen.de veröffentlicht hat. Als laminiertes Bild zum in die Hand nehmen hat Michael Kreskowsky ein Foto der irreführenden Tafel, die an der Staumauer hängt: „Zschopautalsperre Kriebstein. Erbaut vom Freistaat Sachsen in den Jahren 1927 bis 1929. Zweck: Hochwasserschutz und Kraftgewinnung.“ Zum Baubeginn hat Matthias Löwe andere Jahreszahlen in Erfahrung gebracht: „Der Bau der Talsperre begann vermutlich 1926 und nicht wie immer angegeben 1927. Vermutlich bezieht sich die Zahl 1927 auf den Grund (Fundament) und Bau der Mauer.“ Und dient sie auch dem Hochwasserschutz, wie immer noch viele Menschen in der Region Döbeln glauben? „Äscha“, sagt Michael Kreskowsky knapp und schüttelt mit dem Kopf. Aber mit der Mähr vom Hochwasserschutz haben schon andere versucht aufzuräumen, Steffen Blech beispielsweise, der Altbürgermeister Waldheims. Er hatte sich dazu bereits 2003 nach dem Jahrhunderthochwasser Zahlen von der Landestalsperrenverwaltung kommen lassen. Zu groß ist das Einzugsgebiet der Talsperre, zu klein der Stauraum (11,3 Millionen Kubikmeter), um wirksam vor Hochwasser zu schützen.

D Quelle: Sammlung M. Löwe

Naherholung war dagegen schon von Anfang an eine wichtige Nutzung des Kunstsees. Das begann bereits mit Erreichen des Vollstaus 1930. Michael Kreskowsky führt zu einem Bild, das dies dokumentiert: Auf den Freiflächen am Ufer standen soviele Autos, wie heute auf dem zentralen Parkplatz, wenn auf der Seebühne Vorstellung ist. Auf Sachsens Straßen sah man damals nicht mal annähernd soviele Autos, wie an der Talsperre auf dem Parkplatz.

Winterliche Staumauer-Idylle. Quelle: ml@waldheim-sachsen.de

Die Lauenhainer Mühle war übrigens zu ihrer Zeit ein beliebtes Ausflugslokal. Ihre Besitzer hatten sie damals an den Freistaat Sachsen verkauft und waren der Enteignung zuvor gekommen. Sie stand in einer reizvollen Flusslandschaft. Wo heute der neun Kilometer lange Zschopausee an der Staumauer beginnt, schlängelte sich die Zschopau vor deren Bau um Inseln herum.

Viele der historischen Aufnahmen stammen, so hat es Matthias Löwe in Erfahrung gebracht, von Max Nowak ein beauftragter Fotograf des Freistaates, von Gotthard Petzold und von unbekannten Fotografen.

Von Dirk Wurzel