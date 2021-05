Kriebstein: Einkaufswagen zum Grill umfunktioniert

Kriebstein

Der Polizeieinsatz an der Talsperre Kriebstein führt noch zu weiteren Ermittlungsverfahren. Nach Informationen von lvz.de haben Personen aus der zehnköpfigen Gruppe, welche die Polizei am Sonnabend an der Talsperre stellte, auch gegrillt. „Dadurch wurde der Straßenbelag in Mitleidenschaft gezogen. Auf diesem ist ein großer Brandfleck“, teilt Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage mit. Zudem verwendeten die Personen zum Grillen einen Einkaufswagen aus einem Supermarkt. Darum schrieben die Beamten auch eine Diebstahlsanzeige, davon ausgehend, dass der Wagen nicht rechtmäßig in den Besitz der Leute gelangt war.

Obschon die Autokennzeichen auf eine Herkunft aus Thüringen und Berlin vermuten ließen, stammen die Angehörigen der Gruppe zum Großteil aus der Region, wie die Polizeisprecherin sagt. Es handelt sich um vier Frauen und sechs Männer im Alter von 14 bis 39 Jahren. Aus dieser Gruppe heraus wurden die rechten Parolen gerufen, weswegen Zeugen die Polizei verständigten. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sollen klären, welcher der angetroffenen Männer den strafbewehrten Nazi-Gruß gerufen hat. Außerdem schrieben die Polizisten Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen die Personen, weil sie gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben.

Von Dirk Wurzel