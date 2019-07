Kriebstein

Schnell vergeben waren die wenigen Schattenplätze auf dem Hafengelände an der Talsperre Kriebstein am Sonnabend, als die Besucher des jährlichen Talsperrenfestes geduldig darauf warteten, dass die ersten Boote aus Richtung Lauenhain um die Ecke schippern. Denn die Bootsparade ist nicht nur traditioneller Punkt auf dem Programmplan der Veranstaltung, sondern auch immer wieder einer der Publikumslieblinge. Jung und Alt, Groß und Klein gleichermaßen blickten gespannt der sich langsam annähernden Armada unterschiedlichster Schiffe entgegen.

Bootsparade wieder Publikumsmagnet

Bereits mehr als eine Stunde, bevor die Parade, für die die Boote in Lauenhain gestellt werden, am Hafengelände vorbeifuhr, war klar: Auf dem Kriebsteinsee wird weit mehr als nur Motorengeräusche zu hören sein. Denn die Flotte des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre legte mit musikalischer Unterstützung wie etwa dem Spielmannszug aus Dürrweitzschen oder den Original Jahnataler Blasmusikanten n Bord ab. Und die sorgten an Deck sowie schon aus der Ferne gut hörbar für Stimmung. Und dazwischen: Paddler, Schlauch-, Motor- und Segelboote in allen Formen und teilweise auch Farben. Denn was wäre eine Parade ohne ein geschmücktes Gefährt?

Geschmückt – oder besser gesagt: verkleidet – zeigten sich auch die Jecken vom Geringswalder Faschingsclub, die das Ambiente der Seebühne für ihr Neptunfest nutzten. Kleine wie auch Große Gäste wurden dort, vor der noch bis zum vorhergehenden Wochenende für Paul Linckes Operette „Frau Luna“ genutzten Kulisse, nach eingehender ärztlicher Untersuchung und dem obligatorischen Ekeldrink in das Reich Neptuns aufgenommen. Und das ging selbstverständlich mit einem neuen Namen einher. Am Sonnabend durfte der Wassergott unter anderem Süßwasserhai, Alge-Seegurke und Glitschige Poolnudel in den Reihen seiner Gefolgschaft begrüßen.

Blaualgenbildung im Kriebsteinsee

Aufs Abtauchen in den Kriebsteinsee verzichteten die Täuflinge und ihr neuer Anführer jedoch vorsichtshalber. Denn wie bereits im vergangenen Jahr hat das Gewässer mit vermehrter Algenbildung zu kämpfen – aktuell wieder an der deutlichen Grünfärbung zu erkennen. Die Verantwortlichen Blaualgen können für etwaige Badegäste unter Umständen in gesundheitlichen Problemen resultieren. Übliche Folgen vom Kontakt mit den Blaualgen-Toxinen sind Haut- beziehungsweise Schleimhautreizungen.

Im Wasser toben und trotzdem nicht mit den Algen in Kontakt kommen ließ sich weiter oben an der Promenade. Dort konnten sich Kinder unter anderem in überdimensionale durchsichtige Bälle stecken lassen und darin durch ein großes Wasserbecken navigieren – so gut das eben innerhalb eines Balls funktioniert.

Von André Pitz