Kriebstein: Heißer Einsatz bei knackiger Kälte

Kriebstein

Mit sieben Fahrzeugen und 33 Kameraden waren alle Orts-Feuerwehren der Gemeinde Kriebstein am Mittwochabend im Baumhaushotel Kriebelland im Einsatz. „Dort gab es einen Schwelbrand in einer Zwischendecke“, sagt Gemeindewehrleiter Sven Knechtel. Diesen konnten die Kameraden mit dem Löschmittel F 500 zügig löschen. Zuvor mussten sie die Zwischendecke öffnen, um an den Brandherd zu gelangen. Es war nicht nötig, eine Wasserversorgung aufzubauen. Das mitgeführte Löschmittel auf den Fahrzeugen reichte aus, um den Schwelbrand erfolgreich zu bekämpfen.

Ausgelöst hat den Schwelbrand vermutlich ein Heizlüfter. Dieser sollte wohl verhindern, dass eine Wasserleitung einfriert. Zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes war es in Kriebstein um die minus zehn Grad Celsius kalt. In der Nacht auf Donnerstag soll die Temperatur laut Vorhersage noch auf bis zu minus 17 Grad Celsius absinken.

Von Dirk Wurzel