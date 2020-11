Kriebstein: Pappflut verstopft Blaue Tonnen

Kriebstein

In der Gemeinde quellen die Blauen Tonnen über. Darum appelliert sie an die Mieter ihrer Wohnungen, Verpackungen ordentlich kleinzufalten. „Wir wurden in der letzten Zeit häufig von Mietern angesprochen, dass besonders die Papiertonnen mit großen Kartons befüllt werden und meistens noch am gleichen Tag der Entleerung wieder voll sind“ so Ulrike Ludwig, von der kommunalen Wohnungsverwaltung. „Wir bitten deshalb alle Mieter die Kartons zusammenzufalten und somit mehr Platz zu schaffen.“

Als Grund für die Pappschwemme gibt sie das Einkaufsverhalten der Leute an. Wegen der Corona-Pandemie bestellen die Leute einfach mehr im Internet und lassen sich die Waren schicken. Das freut Branchenriesen wie Amazon und die Zustellfirmen, ärgert aber die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, die sich dann auch noch um diesen „Papierkram“ kümmern müssen.

„Ob die Leute zu faul sind, die Pappe mit zum Wertstoffhof zu nehmen, wenn sie doch sowieso nach Waldheim zum Einkaufen fahren?“, fragt sich Bürgermeisterin Maria Euchler. Und wenn die Tonnen voll sind, wird die Pappe davor abgestellt. Allerdings nimmt die Müllabfuhr diese nun nicht mehr mit, sagt Maria Euchler. Die Gemeinde ist Vermieterin von etwa 200 Wohnungen, die sich auf über 20 Häuser in den Ortsteilen verteilen.

Im Weihnachtsgeschäft könnte der Verpackungsmüllberg generell nochmals wachsen – aber auch in Kriebstein. Denn der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) prognostiziert, dass im November und Dezember hierzulande etwa 420 Millionen Pakete zugestellt werden und damit 60 Millionen beziehungsweise rund 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damals waren es nur 25 Millionen mehr und das Plus lag bei etwa acht Prozent. Die Paketdienstleister wissen schon vorab über ihre Zustellmengen bis Jahresende Bescheid, weil sie Verträge mit Händlern und anderen Firmen über die erwarteten Sendungsmengen geschlossen haben. Biek-Chef Marten Bosselmann sprach von einem „sprunghaften Wachstum der Sendungsmengen während der Corona-Pandemie“. (mit dpa)

Von Dirk Wurzel