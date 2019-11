Kriebstein: Sozialkassen betrogen? Für Landwirte wird es teuer

Kriebstein/Chemnitz

Justitias Mühlen mahlen manchmal lange. Aber plötzlich geht alles ganz schnell: Jeweils 12 000 Euro Geldstrafe wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sollten zwei Landwirte zahlen. Sie sollen vor Jahren, zwischen 2012 und 2014, keine Arbeitgeberanteile für sechs Stallreiniger in ihrem Kriebsteiner Landwirtschaftsbetrieb abgeführt haben. Diese waren über sogenannte Werkverträge beschäftigt, also als eine Art freie Mitarbeiter, für die keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Aber das sei nur zum Schein so gewesen, tatsächlich habe es sich um sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gehandelt. Insgesamt rund 180 000 Euro an Beiträgen seien den entsprechenden Kassen verloren gegangen, hat der Zoll ausgerechnet. Dieses Verfahren war lange in Dresden anhängig und kam nun ans Amtsgericht Chemnitz, wo der zuständige Richter ratzfatz zwei Strafbefehle erließ. Plötzlich ging es ganz fix...

Rechtslage nicht ganz einfach

Aber die Unternehmer legten Einspruch gegen die Strafbefehle ein. Und so verhandelte nun Richter Christian Goltz am Amtsgericht Chemnitz, das auch für Wirtschaftsstrafsachen aus der Region Döbeln zuständig ist. „Der Zoll hat eine andere Rechtsauffassung als die Rentenversicherung. Die sieht hier keine Versicherungspflicht“, sagte Rechtsanwalt Dr. Panon Pananis, der den jüngeren Angeklagten verteidigte. Er sprach nicht nur die nicht ganz einfache Rechtslage an, sondern verwies auch auf die lange Dauer des Verfahrens. „Das Verfahren ist alt und es sollte schon mal nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt werden, was aber an der fehlenden Zuständigkeit scheiterte“, sagte Rechtsanwalt Nikolai Venn, der den anderen Landwirt verteidigte und sagte damit auch, wie er sich den Ausgang des Verfahrens vorstellen könnte.

Von Ermittlungen schockiert

Gleich nachdem der Zoll anrückte und das Verfahren anleierte, haben die Kompagnons einiges geändert in ihrem Unternehmen. „Wir waren schockiert von den Ermittlungen. Uns war nicht bewusst, etwas falsch zu machen“, sagte einer der beiden. So sind seitdem alle Beschäftigten ordentlich angemeldet – um Rechtssicherheit zu haben.

Unschuldsvermutung gilt fort

„Wenn die Auflage 50 Prozent über den Geldstrafen aus den Strafbefehlen liegt, kann ich mir 153a vorstellen“, sagte Richter Goltz. Da auch die Staatsanwaltschaft mitspielte, endete der Prozess ohne Urteil. Wenn die beiden jeweils 18 000 Euro bezahlen, wird das Verfahren endgültig platt gemacht. Da es kein Urteil mit Schuldspruch gab, gelten beide als unschuldig in dieser Sache. Richter Goltz hofft, sie nie wieder als Angeklagte in seinem Gerichtssaal begrüßen zu müssen.

Die Geldauflagen gehen jeweils an die Initiativgruppe geschlossener Werkhof Torgau und Nepalmed, einem Ärzteverein, der die medizinische Versorgung in Nepal verbessert.

Von Dirk Wurzel