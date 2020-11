Kriebstein/Döbeln

Sie hat noch nie in ihrem Leben mit der Strafjustiz zu tun gehabt. Aber ein Tag im Februar 2019 sollte das ändern. Sie stahl ihrer Mutter die Mastercard samt Geheimnummer. Das war der Startschuss für einen kurzen, aber intensiven Dauerlauf durch die Kleinkriminalität. Die Deutsche hob mehrfach Geld ab. So zum Beispiel bei der Sparkasse in Waldheim, aber auch an Geldautomaten in Bayern – insgesamt 1740 Euro. Zudem versuchte sie dreimal mit der Karte Geld abzuheben, was aber nicht gelang.

Geständnis und Reue

„Ich weiß, dass das nicht richtig war und werde nun die Konsequenzen dafür tragen müssen“, räumte die Kriebsteinerin die Tatvorwürfe ein. Die Staatsanwaltschaft hatte sie des Diebstahls in Tatmehrheit mit vollendetem und versuchtem Computerbetruges angeklagt und sah das Regelbeispiel des besonders schweren Falles verwirklicht, weil die Angeklagte gewerbsmäßig gehandelt habe. Da geht es bei sechs Monaten Haft los.

Anzeige

Aus der Bahn geworfen

Aber um sich selbst einen bunten Lenz zu machen, hat die Angeklagte ihre Mutter offenbar nicht abgezockt. Sie sagte zum Motiv: „Ich hatte nebenberuflich eine Firma. Mit dieser hatte mein Ex-Freund gearbeitet und Leute über diese Firma eingestellt, die bezahlt werden mussten. Die standen bei mir auf der Matte und wollten das Geld haben.“ Von dem Freund hat sie sich mittlerweile getrennt. Sie versuche nun ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, das Burnout und gesundheitliche Probleme aus der Bahn geworfen hatten.

Und noch eine Anklage...

All das erzählte die Kriebsteinerin dem Gericht. „Scheiße gebaut“ war dabei eine gefühlt 100 Mal verwendete Redewendung in ihren Ausführungen. Die 36-Jährige akzeptierte auch ohne Murren, das Richterin Nancy Weiß eine weitere Anklage wegen Betrugs und Urkundenfälschung mitverhandelte, die die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft noch im Gepäck hatte. Die Frau verzichtete dazu auf die Fristen zur Ladung und Einlassung, die Angeklagten sonst zustehen. „Ich habe ja keinen Anwalt genommen, weil ich dafür geradestehen will“, sagte die Kriebsteinerin. So räumte sie auch ein, eine Abholvollmacht des Paketdienstleisters dpd gefälscht zu haben. Damit hat sie sich dann eine Spielekonsole erschlichen, die sie mit der gestohlenen Mastercard bezahlte. Außerdem tankte sie zweimal und bezahlte mit der Karte, kaufte im NKD ein und war beim Friseur. So kamen noch mal rund 300 Euro Schaden zusammen. Mit ihrer Mutter habe sie sich ausgesprochen und ihr außerdem versprochen, den finanziellen Schaden zu ersetzen. Die beiden Frauen waren zusammen ins Gericht gekommen. Die Tochter als Angeklagte, die Mutter als Zeugin. Auf ihre Aussage verzichtete das Gericht aber wegen des Geständnisses der Tochter.

Anderthalb Jahre Haft

„Es war eine Vielzahl an Fällen und der Schaden ist mit 2000 Euro nicht gerade gering“, sagte Richterin Weiß, als sie das Urteil begründete. Sie sprach die 36-Jährige des Diebstahls, achtmaligen Computerbetruges, des dreimaligen versuchten Computerbetruges sowie der Urkundenfälschung und des viermaligen Betruges schuldig. Anderthalb Jahre Haft mit Bewährung verhängte Richterin Weiß dafür als Gesamtstrafe. Beim Computerbetrug sah die Richterin ein gewerbliches Handeln und damit das Regelbeispiel des besonders schweren Falles verwirklicht, das die Strafe nach oben treibt. Die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate beantragt.

Ohne Anwalt

Unklar ist, weshalb die Richterin der Angeklagten keinen Pflichtverteidiger beiordnete. Die Strafprozessordnung sieht diese notwendige Verteidigung auch vor, „wenn wegen der Schwere der Tat, der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann.“ Einigen Obergerichten gilt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bereits als Voraussetzung, wegen der „Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge“ Angeklagten einen Pflichtverteidiger beizuordnen.

Das Urteil der Kriebsteinerin ist nicht rechtskräftig und vielleicht nimmt sie sich doch noch einen Anwalt, um dagegen Rechtsmittel einzulegen.

Von Dirk Wurzel