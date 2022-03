Kriebstein: Wechselhafte Geschichte der alten Schule endet mit Abriss

Grünlichtenberg

Über 300 Jahre alt ist dieses Haus. Im Jahre 1700 gebaut, diente es zunächst als Schule. Nun soll es verschwinden. Die Gemeinde Kriebstein hat das Gebäude in ihr Brachenkonzept aufgenommen. Damit konnte sie Fördergeld für Abriss und Rekultivierung aus dem Landesbrachenprogramm des Freistaates beantragen.

Kriebstein wollte sechs Brachen abreißen

„Wir hatten nur ein enges Zeitfenster, um das zu beantragen. Insgesamt hatten wir sechs Anträge Anträge gestellt. Aber man riet uns, Prioritäten zu setzen und zwei Vorhaben zu favorisieren“, sagt Maria Euchler, Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein. Die andere Brache ist das ehemalige Rittergut in Grünlichtenberg. Wenn das abgebrochen ist, kann sich die Bürgermeisterin dort bis zu drei Eigenheime vorstellen. Das Grundstück ist etwa 4000 Quadratmeter groß. Für den Abriss der alten Schule bekommt Kriebstein 30000 Euro aus dem Landesbrachenprogramm, für die Beseitigung des Rittergutes 90000 Euro.

Erinnerung muss erhalten bleiben

Für die alte Schule gibt es andere Ideen. „Zum Beispiel könnte man die Grundmauern sichtbar machen und eine Sitzecke im Stile alter Schulbänke aufbauen mit einer Schautafel, die aussieht wie eine alte Schultafel. Die Schule darf nicht einfach auslöscht werden wie mit einem Radiergummi“, sagt Michael Kreskowsky. Der Heimathistoriker ist eng mit der alten Schule verbunden, hat sogar selbst dort Unterricht gehabt. „1994 habe ich dort ein Museum eingerichtet. Das gab es bis zum Verkauf des Hauses im Jahr 1998.“ Für 19000 Mark, so Michael Kreskowsky, wechselte die Schule zunächst den Eigentümer, bis sie die Gemeinde wieder zurück kaufte.

Tragisch und wechselhaft: Sogar der Konsum war schon in der Schule

„Im Grunde ist es eine tragische Geschichte“, sagt Michael Kreskowsky. Tragisch und wechselhalft. Bis 1897 war das Haus eine Schule. 1897 eröffnete die jetzige Grünlichtenberger Schule. Aus dem alten Lehrgebäude wurde ein Wohnhaus, nach dem 2. Weltkrieg hatte der Konsum dort eine Verkaufsstelle. Als in den 50er Jahren die Schulen in Höckendorf, Ehrenberg und Reichbach schlossen, gingen Schüler aus Höckendorf und Ehrenberg nach Grünlichtenberg in die Schule. Da der Platz im 1897er Gebäude knapp wurde, erlebte der Haus aus dem Jahr 1700 eine Renaissance die bis zur Wende dauerte.

Das ehemalige Rittergut in Grünlichtenberg ist eine weitere Bruchbude, welche die Gemeinde Kriebstein beseitigen will. Quelle: Sven Bartsch

