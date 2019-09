Kriebstein: Weilberg-Schwarzbau schon  wieder Gerichtsfall

Kriebstein/Döbeln

Das Baugeschehen in einer Feriensiedlung in der idyllischen Landschaft beschäftigt Justiz, Behörden und neuerdings auch die Gemeinde Kriebstein. Denn, wie Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) sagt, schwebt sie im rechtsfreien Raum. „Darum müssen wir jetzt nachträglich einen Bebauungsplan aufstellen“, sagt die Bürgermeisterin. Der soll ausdrücklich nur Wochenendhäuser vorsehen, jedoch keine Eigenheime.

Alle Grundstücke an der Talsperre überprüfen

Auf das rechtliche Problem ist laut Maria Euchler das Landratsamt Mittelsachsen gestoßen. Es beschäftigte sich eingehender mit den Bungalows im Kriebsteiner Ortsteil Erlebach und will auch noch weitere Siedlungen unter die Lupe nehmen. „Die Bauaufsicht plant die systematische Überprüfung aller Grundstücke im Talsperrengebiet. Diese Überprüfung hat mit den Grundstücken in der Weilbergsiedlung begonnen“, teilt Landratsamts-Sprecher André Kaiser auf Nachfrage der DAZ mit.

Bußgeld für Bausünder

Wieviele Verstöße gegen die sächsische Bauordnung, sprich Schwarzbauten, die Kreisbehörde an der Talsperre festgestellt hat, kann Kreissprecher Kaiser nicht mitteilen. „Eine statistische Erfassung, wie viele Verstöße festgestellt und wie diese geahndet wurden, liegt nicht vor“, sagt André Kaiser. Ertappt das Landratsamt Bausünder, verschickt es zumeist Bußgeldbescheide. Mitunter können Schwarzbauten sogar stehen bleiben, indem es die Behörde nachträglich genehmigt. „In jedem Einzelfall wird geprüft, ob eine nachträgliche Legalisierung noch möglich ist. Erst wenn dies nicht in Betracht kommt, wird über eine Beseitigung entschieden“, sagt André Kaiser.

Erweitertes Wochenendhaus wird zum Streitfall

Im Fall einer Mittsechzigerin aus Mittweida hat das Amt über die Beseitigung der Schwarzbauten auf dem Wochenendgrundstück in der Weilbergsiedlung entschieden und deren Abriss verfügt. Dagegen hat die Frau vorm Verwaltungsgericht geklagt, wie ein LRA-Mitarbeiter jetzt in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln sagte. In diesem ging es auch um einen der Schwarzbauten. Die Baubehörde des Landratsamtes hatte der Frau einen Bußgeldbescheid wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Sächsischer Bauordnung geschickt. 3000 Euro Bußgeld sollte sie bezahlen, weil sie ein Wochenendhaus in der Weilbergsiedlung unerlaubt erweitert haben soll. So habe sie das Haus erhöht, einen Giebel nach außen bis an die Grundstücksgrenze verrückt und zwei Gebäude verbunden.

Prozess wird fortgesetzt

Gegen den Bescheid hat die Frau Einspruch eingelegt und diesen verhandelt seit Mittwoch Richter Jank Ehrlich im Amtsgericht Döbeln. „Ich bin nicht die Bauherrin und weiter möchte ich mich nicht äußern“, sagte die Bußgeld-Betroffene. Wie in der kurzen Verhandlung zu erfahren war, kennt Richter Ehrlich den Ehemann der angeblichen Schwarzbauerin aus einem früheren Bußgeld-Verfahren wegen einer Bauordnungswidrigkeit. Gegen die Entscheidung aus diesem Verfahren prüft das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde. Mit weiteren Zeugen setzt Richter Ehrlich die Verhandlung demnächst fort, um zu klären, wer Bauherr war.

Im November vergangenen Jahres hatte er eine Bau-Ordnungswidrigkeit verhandelt und einen anderen Weilbergsiedler zu 600 Euro Bußgeld verdonnert. Der Mann hatte ein Wochenendhäuschen ohne Baugenehmigung erweitert.

Von Dirk Wurzel