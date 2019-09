Kriebstein kauft Greta-Laterne

Kriebstein

Solche Funzeln kennt man aus dem Vorgarten. Tagsüber wandeln Solarzellen das Sonnenlicht in elektrische Energie um, die Akkus speichern. Wenn es dunkel wird, schaltet der Dämmerungsschalter das Licht an. Das gibt es auch in Groß. Die Kriebsteiner Solar-Leuchte erhellt einen dunklen Fleck an der Buswendestelle in Kriebstein. Aber wieso steht dort keine herkömmliche Straßenlaterne, die am Stromnetz hängt?

Solarleuchte hat sich bewährt

Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein), Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein, erläutert: „Als wir die Straße und die Beleuchtung fertig hatten, fiel uns auf, dass an der Bushaltestelle Licht fehlt. Die Kinder stiegen aus dem Schulbus ins Dunkle.“ Also alles noch mal aufschachten, um die Strippen für eine Straßenlaterne an der Haltestelle zu ziehen? Zuviel Aufwand, befand die Gemeinde Kriebstein. „Wir bekamen die Solarleuchte, um sie auszuprobieren. Sie hat sich bewährt und die Firma erinnerte uns jetzt an die Kaufoption.“

Kommentar: Solarlampe ist gute Insellösung Von Dirk Wurzel Was auf den ersten Blick nach einem Schildbürgerstreich aussieht, entpuppt sich auf den zweiten als ganz praktikable Lösung. Die Gemeinde Kriebstein vergisst beim Straßenbau die Lampe für die Bushaltestelle. Aber statt das Licht – wie die Schildbürger – in Säcken ins Dunkle zu tragen, entscheidet sich die Gemeinde nach einer Testphase für eine kabellose Lösung, denn den fertigen Fußweg nochmal aufzubuddeln, um die Kabel für eine Laterne zu verlegen, ist keine Option. Also spendet jetzt eine Lampe Licht, die ihren Strom selbst aus Sonnenlicht umwandelt und in Akkus speichert. Klingt gut, klingt klimaneutral, passt zum derzeitigen Dauerthema „Greta, Klimawandel, Weltuntergang.“ Ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn natürlich ist bei der Herstellung der Lampe Kohlendioxid frei geworden. Immerhin ist der Akku laut Datenblatt aus Blei und nicht aus Lithium. Denn die gewaltige Urscherei mit dem Wasser, die zur Gewinnung dieses Metalls nötig ist, zerstört in Südamerika ganze Ökosysteme. Die Kriebsteiner Solarlampe ist nichts, womit klimabewegte Radikalinskis die Welt retten können. Aber sie ist eine sehr brauchbare Insellösung, um einen dunklen Fleck zu erhellen, ohne dafür einen großen Aufwand zu veranstalten. Und das ist ja auch schon was.

Mit der Lichtleistung ist die Gemeinde zufrieden. Rund 3000 Euro gibt sie nun für die Greta-Lampe aus. Die Gemeinde kauft diese aber nicht bei Ikea, sondern bei einer Fachfirma. Mit einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dafür. Die kam von Altbürgermeister Christoph Merker, der seit kurzem für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Er gab zu bedenken: „Solche Akkus halten nicht ewig. Das merken jetzt viele E-Bike-Fahrer, die nach drei Jahren neue Akkus brauchen.“ Außerdem wollte Christoph Merker wissen, ob es bereits Erfahrungen aus anderen Kommunen mit solchen Lampen gibt, wie lange der Akku hält und ob sie sich auch ans Stromnetz Netz anschließen lässt.

Kosten überschaubar

„Wir gehen davon aus, dass die Akkus fünf Jahre halten“, sagte Joachim Rost, Ortsvorsteher von Höfchen mit Kriebstein. Bauamtsleiter Matthias Feig geht nicht davon aus, dass sich die Lampe ans Stromnetz anschließen lässt. Einige elektrotechnisch bewanderte Gemeinderatsmitglieder erklärten dann auch, wieso das unwahrscheinlich ist, man womöglich einen Transformator benötigt. Schließlich zog das Kostenargument. 260 Euro kostet ein neuer Satz Akkus für die Greta-Lampe. Auf fünf Jahre gegen die Stromkosten gerechnet, sollten diese Kosten sehr überschaubar sein, wenn nicht gar noch was übrig bleibt bei dieser Rechnung.

Von Dirk Wurzel