Kriebstein ohne Märchenfahrt

Kriebstein

Keine Schiffe, kein Osterhase. Wegen Corona und Bauarbeiten fällt der Saisonstart für Miskus und Talsperrenzweckverband in diesem Jahr aus. Diesen gestaltet (normalerweise) traditionell der Mittelsächsische Kultursommer mit seinen lebendigen Märchenfiguren, die auf den motorisierten Wasserfahrzeugen des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre fahren.

Corona allein hätte schon gereicht

Im Januar war Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes, noch optimistisch: Ostern sollte die Saison der Fahrgastschifffahrt auf dem Kriebsteinsee beginnen. Aber wegen der Bauarbeiten, die nun offenbar länger dauern, als geplant, ist das nicht möglich. Das Projekt Hafensanierung umfasst neben der Erneuerung der Uferpromenade und des Fähranlegers auch den Bau eines Aufzuges. So wird der Hafen barrierefrei. Kosten sollte das ursprünglich alles rund 2,5 Millionen Euro, was überwiegend Fördergeld ist. Nun ist mit einer Steigerung der Kosten um 400 000 Euro zu rechnen.

Wie in die Glaskugel gucken

Corona hätte aber allein schon gereicht, um die Veranstaltung mit den Märchenfiguren zu kippen. „Wir wissen derzeit gar nicht, ob wir die Veranstaltung hätten stattfinden lassen können. Wir warten jeden Tag auf neue An- oder Absagen, sind total gehandicapt“, sagt Miskus-Geschäftsführer Jörn Hänsel. Für den Miskus bedeuten Veranstaltungsabsagen zugleich Einnahmeausfall. 56 Prozent seines Budgets muss der Festival-Verein selbst erwirtschaften, der Rest ist Fördergeld vom Kulturraum. „Diese Förderung ist zum Glück bewilligt“, sagt Jörn Hänsel. Und die Verluste der vergangenen Saison, in der fast alle Miskus-Veranstaltungen ausfielen, hat die Sächsische Aufbaubank kompensiert. Über die kann Jörn Hänsel nicht klagen. Im Gegenteil. „Das hat super geklappt. Kurz nachdem wir das Geld beantragt hatten, war es da.“ Was aber in diesem Jahr wird, kann der Miskus-Geschäftsführer nicht sagen. Prognosen sind derzeit wie Vorhersagen aus der Glaskugel.

Auf Wiedersehen zur Burg der Märchen

Der Miskus plant aber zumindest mit seiner Bringer-Veranstaltung „Burg der Märchen“ auf der Burg Kriebstein. Dort soll es dann ein Wiedersehen mit den beliebten Märchenfiguren geben, denen die Miskus-Besucher sonst schon Ostern im Kriebsteiner Hafen hätten begegnen können. Die beliebte Veranstaltung, die in diesem Jahr am 10. und 11. Juli stattfinden soll, wird eine Premiere erleben. Aus dem Kinder-Mitmachbuch „Françoise und der Königliche Geschichtenerzähler“ von François Maher Presley ist eine Bühnenfassung entstanden, die die Miskus-Mimen auf der Burg der Märchen aufführen wollen.

Von Dirk Wurzel