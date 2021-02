Kriebstein wächst im Schrumpfen

Kriebstein

Das traf die Gemeinde wie ein Faustschlag: 34 Einwohner weniger, weil das Rote Kreuz sein Pflegeheim in Kriebethal geschlossen hat. Die Einwohnerzahl nähert sich der entscheidenden Zahl 2 000 an. Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohnern dürfen laut Sächsischer Gemeindeordnung nach aktuellem Stand keinen hauptamtlichen Bürgermeister haben. An diesem hängt in den meisten Fällen dann auch die Selbstständigkeit.

Zum 1. Januar 2020 zählte die Gemeinde 2101 Einwohner. Mit dem Umzug des Pflegeheims nach Mittweida hätten somit 2067 Menschen in Kriebstein leben müssen. Mit Stand zum 1. Januar 2021 zählte die Gemeinde aber 2078 Einwohner – elf mehr, als erwartet. Kriebstein wächst also im Schrumpfen. Zwar kompensiert der Aufwärtstrend den Verlust der Heimbewohner nicht zur Gänze, trotzdem sieht ihn Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) positiv.

Bereits im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien 2019 geeinigt, dass „die komplexen Aufgaben einer Bürgermeisterin beziehungsweise eines Bürgermeisters regelmäßig nicht im Ehrenamt zu bewältigen sind. Deshalb werden wir den Grundsatz der Hauptamtlichkeit der Bürgermeisterin beziehungsweise des Bürgermeisters auch in Gemeinden unter 5 000 Einwohnern wieder einführen. Wir verfolgen das Ziel, für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen pauschalen Ehrensold auszubringen.“

Notwendig ist da in diesem Zusammenhang, die Sächsische Gemeindeordnung zu ändern. Diese regelt bisher, dass Kommunen mit 2 000 bis 5 000 Einwohnern selbst darüber entscheiden können, ob sie einen haupt -oder ehrenamtlichen Bürgermeister haben wollen. In mittelsächsischen Bürgermeisterkreisen geht bereits die Information herum, dass der Gesetzgeber die sächsische Gemeindeordnung zum 1. Januar 2022 dahingehend ändern will, dass auch die 2000er Marke fällt. Für die Gemeinde Kriebstein könnte diese Änderung aber zu spät kommen. Denn die genauen und amtlichen Einwohnerzahlen verkündet das statistische Landesamt Kamenz am 30. Juni.

Sollte diese, wovon Maria Euchler ausgeht, über 2000 liegen, dann könnte sich die Gemeinde wieder für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin im Hauptamt entscheiden. Darum soll sich der Gemeinderat grundsätzliche Gedanken über die Zukunft machen? Soll der Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich tätig sein, bleibt es bei der Selbstständigkeit? Dies rechtzeitig zu wissen, ist vor allem für die nächste Bürgermeisterwahl wichtig, die 2022 ansteht. Diese braucht eine gewissen Vorbereitung, da sind bestimmte Fristen einzuhalten, was die Ausschreibung und Veröffentlichungen betrifft

Von Dirk Wurzel