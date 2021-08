Kriebsteiner Brachenkonzept enthält auch Baudenkmäler

Kriebstein

Grünlichtenberg ist die Brachenhauptstadt der Gemeinde Kriebstein. Knapp 65.000 Quadratmeter der gesamten Fläche des Ortsteils sind ungenutzt. Teilweise stehen da auch Gebäude drauf. In Erlebach dagegen gibt es keine Brachen mehr. Hier gelang es der Gemeinde zuletzt, ein altes, leerstehendes Haus mit Fördergeld zu sanieren – die Bauernstube Erlebach ist ein Leuchtturm für gelungene Brachenumgestaltung.

Die Gemeinde hat alle ungenutzten Flächen und Gebäude erfasst, katalogisiert und in Kategorien eingeteilt. Um den Überblick zu behalten. Denn manchmal muss die Kommune ja auch tätig werden und marode Bausubstanz sichern, wenn diese zur Gefahr wird. „Wir haben uns im Ortschaftsrat auch schon Gedanken darüber gemacht. Vielleicht sollte man den Leuten mal in einfachen Worten erklären, wenn da jemand sein Grundstück in einem Brachenkonzept wiederfindet“, rät Gemeinderätin Katja Baumann (Freie Wähler) zu einer besseren Kommunikation.

Eines kann Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) klarstellen. „Es geht nicht darum, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, Du, die Bude hier steht im Brachenkonzept und wird abgerissen.“ Vielmehr liegt der Gemeinde daran, Nutzung- und Planungskonzepte zu entwickeln. So wie beispielsweise einem Teil des Rittergutes Grünlichtenberg, das der Kommune gehört. Dort kann sich die Bürgermeisterin beispielsweise Einfamilienhäuser vorstellen. Und damit möglicherweise Zuzug und Einwohner.

In Kriebethal ist es der Gemeinde gelungen, sogenannte Brachen zu verkaufen. Das spült insgesamt 115.000 Euro ins Gemeindesäckel. Für 90.000 Euro gehen die Häuser an der Gartenleite 3 – 6 weg, für 25.000 Euro die alte Post an der Seidelstraße. „Der Käufer will dort wieder einen Laden einrichten“, sagt die Bürgermeisterin.

Der Gemeinde gehört ein einzigartiges Denkmal der Alltagsgeschichte, das auch auf der Brachenliste steht – der Trockenschuppen am touristischen Parkplatz in Kriebethal. Bürgermeisterin Maria Euchler war noch nicht lange Bürgermeisterin, als sie 2016 laut über die Sanierung des Trockenschuppens nachdachte, um dort einen Versammlungsraum und öffentliche Toiletten einzubauen. Der Denkmalbehörde gefiel die Idee, der Rechtsaufsicht des Landratsamts nicht. Aufgrund der Haushaltslage sollte es sich die Gemeinde dreimal überlegen, Geld in den Schuppen zu stecken.

Der Trockenschuppen gehört nämlich zu den Häusern, die Fabrikant Albert Niethammer für seine Arbeiter laut der heimathistorischen Internetseite www.kriebethal.de seit 1881 bauen ließ. Der Gründer der Papierfabrik „Kübler und Niethammer“ war darum bemüht, die Arbeits- und Lebensverhältnisse seiner Arbeiter zu verbessern. Diesem Engagement ist wahrscheinlich auch der Trockenschuppen zu verdanken. In diesem konnten die Waschfrauen die Wäsche zum Trocknen aufhängen.

