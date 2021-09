Kriebsteiner Rat steht zu Ehrenberger Kulturzentrum

Kriebstein/Ehrenberg

Der Kriebsteiner Gemeinderat steht zu dem Kulturzentrum Ehrenberg. Einstimmig bewilligten die Räte dem Zentrum 1465 Euro. Dieser Eigenanteil ist notwendig, damit das Kulturzentrum die insgesamt 146500 Euro schwere Förderung des Kulturraumes Mittelsachsen/Erzgebirge bekommen kann. An dieser muss sich die sogenannte Sitzgemeinde mit einem zehnprozentigen Eigenanteil beteiligen.

Mit dem Geld von Gemeinde und Kulturraum will das Centro Arte Monte Onore (Camo) sein neues Projekt „Arcobaleno – im Licht des Regenbogens“ finanzieren. Das ist eine Synthese aus unterschiedlichen Kunst-Genres und soll dem Besucher die vielen Facetten des Angebots des Vereins vermitteln. Die Auswahl der Veranstaltungen soll 2022 Musik, Literatur, Theater, Ausstellungen und anderer Bereiche vernetzen.

„Wir sollten hier nicht an 1000 Euro sparen. Der Verein macht viel mit Leuten, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, die nimmt er mit“, sagte Christoph Merker (Freie Wähler). Man müsse zudem nur mal schauen, was manchmal an Wochenende im Schlosspark los ist. Weil der notwendige Anteil der Sitzgemeinde über die Jahre von sechs auf zehn Prozent erhöhte, muss Kriebstein tiefer in die Tasche greifen. „Das Problem sind nicht die Projekte, die Summen sind nicht gestiegen. Es ist der gestiegene Anteil der Sitzgemeinde“, sagte der Kriebethaler Ortsvorsteher Wolfram Thieme. Auch der Ehrenberger Ortsvorsteher Michael Fuhse bat trotz der Steigerung de Gemeindeanteils um Zustimmung des Gemeinderats.

Pier Giorgio Furlan, künstlerischer Leiter des Camo, freut sich über den Beschluss und den Rückhalt der Gemeinde, den dieser ausdrückt. Erst neulich war wieder Theater im Park. Auf der kleinen Bühne stellte Pier Giorgio Furlan zusammen mit Jutta Voß und der Compagnia dei Pazzi eine Adaption von Ibsens Peer Gynt zur gleichnamigen Suite von Edvard Grieg dar. Die jungen Instrumentalisten des Förderensembles „100 Mozartkinder“ spielten das.

Und baulich hat sich in der jüngsten Vergangenheit auch etwas getan im Rittergut Ehrenberg. Der Camo hat den alten Kuhstall zu einem Veranstaltungssalon umgebaut, mit Fördergeld, bei deren Beschaffung die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann half. Das ist super geworden. Die Möbel, wie Tische, Stühle, Schränke und Anrichten, stammen aus unterschiedlichen Stilepochen. Da steht der Chippendale-Tisch vor einem Jugendstil-Buffet. „Wir wollten keinen klassischen Versammlungssaal, sondern gerade diese Salonatmosphäre, wo sich die Leute in kleinen Gruppen zusammenfinden können“, begründet Pier Giorgio Furlan die Einrichtung.

Von Dirk Wurzel