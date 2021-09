Kriebstein

Die Waldidylle in Kriebstein macht 2023 zu. Diese Nachricht schlug in der Talsperrenregion ein, wie eine Bombe. Aber ganz so dramatisch ist die Angelegenheit nun anscheinend doch nicht.

Landratsamt entscheidet

„Das ist in Vorplanung. Wir wollen jetzt nur mal wissen, ob wir die Gaststätte zum Einfamilienhaus umnutzen können“, sagt Waldidyllen-Wirt Gerd Gräfe auf Nachfrage von lvz.de. Darum hat er eine Bauvoranfrage gestellt und um die gemeindliche Stellungnahme zu dem Vorhaben gebeten. Letztlich entscheidet darüber das Bauamt des Landkreises.

Bedauern über Schließung

Im Gemeinderat war der Antrag jetzt Thema. „Wir bedauern im Ortschaftsrat Kriebstein/Höfchen sehr, dass eine weitere Gaststätte im Talsperrengebiet schließt“, sagte dazu Gemeinderat Joachim Rost (Freie Wähler Kriebstein). Ortsvorsteher Wolfram Thieme wusste zu diesem Zeitpunkt bereits mehr und konnte beruhigen. „Das ist eine Variante für die Zukunft, wenn der Eigentümer in Rente geht und keinen Nachfolger findet“, sagte er.

Geschäfte laufen

„Wir machen noch ein paar Jahre weiter“, sagt Gerd Gräfe. Zumal die Geschäfte auch wieder gut laufen. „Es geht, wir können zufrieden sein“, sagt der Waldidyll-Wirt. Als Eigentümer der Gaststätte am Campingplatz hat er auch ganz andere, geringere Kosten, als andere Wirtsleute, die Pacht zahlen müssen.

Rat gibt Zustimmung

Neben der Gaststätte gehört zum Waldidyll auch die Vermietung von Gästehäusern. Diese will der Gastronom auch dann weiter betreiben, falls er das Restaurantgeschäft aufgeben sollte. Darum sieht der Bauantrag auch vor, die Gaststätte dann als Frühstücksraum für die Vermietungs-Gäste zu nutzen. Da solche Vorhaben nach Baugesetzbuch grundsätzlich genehmigungspflichtig sind, folgte nun der Bauantrag. Diesen befürworteten zehn von zwölf anwesenden Gemeinderäten, zwei enthielten sich der Stimme.

Von Dirk Wurzel