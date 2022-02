Döbeln

Historisch bedingt hat es in der Vergangenheit vor der Krim-Annexion sehr intensive wirtschaftliche Verflechtungen gegeben. Russland ist ein wichtiger Markt gewesen, ein wichtiger Absatzmarkt, aber auch ein wichtiger Beschaffungsmarkt. Gerade in dem Bereich des Maschinenbaus gehörte es zu den wichtigsten Abnehmerländern. Wie sich aktuelle Sanktionen auf die Wirtschaft des Landkreises auswirken, darüber hat die DAZ mit dem IHK-Präsidenten von Mittelsachsen, Thomas Kolbe, aus Döbeln gesprochen.

Frage: Inwiefern trifft der Krieg in der Ukraine momentan die mittelsächsische Wirtschaft?

Das, was jetzt hier passiert, trifft die Wirtschaft, zumindest was das Thema Russland als Absatzmarkt angeht, nicht massiv. Was natürlich aber ein großes Thema ist: Ist die Verunsicherung, die damit einhergeht. Das ist ein Aspekt, der für die Wirtschaft immer ein ganz schlechtes Zeichen ist.

Unsicherheit bedeutet immer, ich mache erst mal eigentlich nichts, ich warte und ziehe mich ein Stückchen zurück. Das heißt also alles was investiert werden könnte, da besteht zumindest die große Gefahr, dass das deutlich zurückgefahren wird. Gerade wenn Ereignisse in diesem Ausmaß stattfinden.

Aber wie sieht es mit der Energieversorgung aus? Gerade im Bezug auf Erdgas, das müssten die Unternehmen hier doch merken?

Das trifft uns natürlich in allen Branchen ganz massiv. Russland ist gerade bei Erdgas und Erdöl für den Osten Deutschlands und für Mittelsachsen der wichtigste Lieferant. Wir haben in der Wirtschaft ohnehin mit den höchsten Strompreisen der Welt hier in Deutschland zu kämpfen. Da kommt zusätzlich zum Krieg für die mittelsächsische Wirtschaft noch Corona hinzu, der steigende Mindestlohn und die steigenden Materialkosten allgemein.

Das heißt, wir haben jetzt eine Gemengelage, die mit dem Ausfall von Russland als Energielieferant sich noch mal deutlich verschärfen wird. Das ist etwas, wo wir sehr besorgt sind. Was das wirklich bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen. Damit ist es auch ein Teil des Problems: Es ist noch nicht wirklich planbar, was hier passiert ist.

Wie können sich denn dann betroffene Unternehmen aus Mittelsachsen informieren, um nicht in der Schwebe zu hängen?

Generell ist natürlich auf dem handwerklichen Bereich die Handwerkskammer und bei sonstigen Wirtschaftsbereichen die IHK immer der zentrale Ansprechpartner. Dort laufen die Informationen zusammen. Die Russland-Sanktionen ganz konkret, gibt es ja schon eine ganze Weile, die sind jetzt nur verschärft wurden.

Wir leben seit der Krim-Annexion damit, dass Russland sehr stark mit seinen Waren und seinem Markt sanktioniert wird. Da kann ich jetzt nur appellieren: Informieren sie sich und wenden sie sich an ihre Verbände und Kammern. Denn dort laufen die Informationen am ehesten tagesaktuell zusammen und da kann im Prinzip auch geholfen werden.

Beim Thema Energiepreise ist natürlich die Politik gefragt. Aber das ist eine Forderung, die gibt es auch schon eine ganze Weile. Aber am Ende kann das einzelne Unternehmen tatsächlich nur wenig machen, das muss man einfach sagen.

Deutsche Unternehmen, die mit dem Ausland handeln, können normalerweise Unterstützung in Form der Hermesdeckung bekommen. Die ersetzt dann ja ausfallende Umsätze, um Handel anzuregen. Allerdings wurde die am Freitag für Russland ausgesetzt, ist das für die regionale Wirtschaft ein Problem?

Durch die schon laufenden Sanktionen hat Russland inzwischen als Handelspartner für die ostdeutschen Firmen deutlich an Bedeutung verloren. Insgesamt liegt Russland, glaube ich, aktuell auf Platz 18 der wichtigsten Handelsbeziehungen für Mittelsachsen. Also ich will es mal so formulieren: Es trifft uns nicht ganz unvorbereitet. Denn wir sind nicht im vollen Lauf gestoppt worden, sondern wir stoppen eigentlich schon seit sieben Jahren.

Inwiefern kann man Russland in Zukunft noch als Handelspartner für die Region Mittelsachsen betrachten?

Von der heutigen Lage einen Ausblick in die Zukunft zu wagen, ist extrem schwierig. Das hängt wirklich davon ab, wie der Konflikt gelöst wird und was mit der Ukraine insgesamt passiert. Das, was da passiert, ist ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts.

Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir leben alle in derselben Welt, das ist nicht zu ändern. Auch auf russischer Seite leben natürlich Menschen. Mir, und ich glaube auch den Unternehmen geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, wir wollen jetzt hier Umsätze einfahren und irgendwelche wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten.Aber die Vernetzungen in dieser globalisierten Welt sind extrem stark in alle Richtungen. Russland kann normalerweise seine Volkswirtschaft ohne Europa gar nicht aufrecht erhalten, genauso wie die europäische Wirtschaft heute nicht ohne die russischen Rohstoffe existieren kann.

Und das ist im Prinzip eine Situation, die mal im Positiven gedacht, die Staaten wieder zueinander zwingt. Eine wirtschaftliche Verflechtung ist auch eine Verflechtung zwischen Menschen und ich bin ganz klar der Meinung, bei all dem, was hier passiert, müssen wir darauf achten, dass diese Welt nicht auseinanderbricht und das wir eben nicht in die Situation des Kalten Krieges zurück katapultiert werden.

Nochmal zurück zu der Region Mittelsachsen: Wie sehr sind denn jetzt die Firmen wirklich betroffen, damit man sich das genauer vorstellen kann?

Also ich gehe nicht davon aus, dass das hier massive Einschränkungen nach sich zieht und dass es irgendwelche Existenzprobleme flächendeckend in irgendeiner Form gibt. Aber ich glaube, dass die Sanktionen und das Kappen der Beziehung mindestens ärgerlich ist. Aktuell gehe ich deshalb davon aus, dass die Sanktionen keine spürbare Auswirkung für die mittelsächsische Wirtschaft haben werden.

Von Philip Fiedler