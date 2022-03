Döbeln

Seit in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist, ist Sascha Winkler aus Döbeln nahezu ununterbrochen unterwegs, um zu helfen. Und er schläft wenig. Gemeinsam mit anderen evakuiert der junge Unternehmer, der inzwischen in Chemnitz lebt, Tiere aus dem Kriegsgebiet. 50, 70 Stunden ohne Schlaf sind für ihn gerade keine Seltenheit. Sein jüngster Konvoi führt den selbstständigen Hundetrainer und Aktiv-Reisen-Veranstalter wieder nach Kiew, während der Tour ist er 35 Jahre alt geworden. Auf der langen Fahrt zum nächsten Einsatz sprach der Tierschützer mit der DAZ über seine Motivation, darüber, wie die Konvois organisiert werden, über Herausforderungen und Gefahren der Evakuierungen. Und warum er es immer wieder tun würde.

Das Telefon ist Sascha Winklers wichtigster Begleiter auf seinen Touren durch die Ukraine. Ohne permanente Informationen würde das Sicherheitsnetzwerk nicht funktionieren. Quelle: privat

Wo befinden Sie sich gerade?

Wir waren gerade in Lwiw/Lemberg, dort haben wir unsere Fahrzeuge umgeladen. Bei einem war die Achse gebrochen. Jetzt fahren wir mit vier Bussen weiter nach Kiew. Der ganze Tag heute war eine Katastrophe, alle Pläne mussten permanent geändert werden. Wir hatten in Lwiw zweimal Bombenalarm, haben zwischendurch auch unsere Route geändert. Man muss sich wirklich immer gut informieren.

Seit wann fahren Sie diese Transporte?

Ab Tag vier des Krieges. Ich wollte aktiv helfen, irgendetwas tun. Und ich habe den Aufruf der polnischen Centaurus-Stiftung gesehen, dass sie Helfer suchen für eine Evakuierungsfahrt. Also habe ich mich gemeldet und war dann auch bei der ersten Tour dabei. Dabei haben wir mit drei Fahrzeugen 35 Tiere rausgeholt. Inzwischen fahre ich meinen 17. Konvoi. Und wir haben schon über 500 Tiere retten können.

Wo holen Sie diese Tiere her?

Aus Tierheimen im Kriegsgebiet zum Beispiel. Aus Orten, aus denen die Menschen geflohen sind. Es sind zurückgelassene Tiere, um die sich keiner mehr kümmern kann. Es sind vor allem Hunde, Katzen. Letztens hatten wir auch einen Fuchs dabei und eine Schnecke. Wir bekommen Anfragen über die sozialen Netzwerke, planen und fahren die Evakuierungen. Und wir versorgen Tierheime mit Futter und Medizin. Auf dem Hinweg nehmen wir Spenden mit – auch Hundeboxen, Wegwerfeinlagen etc.

Neben den Evakuierungen werden auch Spenden gesammelt und in die Ukraine gebracht. Quelle: privat

Wie finanzieren Sie die Fahrten?

Wir haben eine Crowdfunding-Aktion zum Sammeln von Spendengeldern gestartet. Geplant ist es, von den Spenden ein Fahrzeug zu besorgen, das mit festen Transportboxen ausgestattet werden kann, um sicher und solide so viele Tiere wie möglich aus der Ukraine evakuieren zu können. Aktuell bewerkstelligen wir das mit unseren privaten Fahrzeugen. Mit den Geldspenden sollen auch laufende Kosten, wie Spritkosten und Versorgung unserer Helfer vor Ort gedeckt werden.

Was passiert mit den Tieren, wenn Sie sie geholt haben?

In Medyka/Polen hat die Centaurus-Stiftung einen Hauptstützpunkt. Von dort aus werden die Tiere weitervermittelt. Die Tiere werden registriert, sie müssen geimpft sein. Die Einreisebedingungen in die Europäische Union sind gerade erst verschärft worden, was unsere Arbeit auch erschwert. Nach 30 Tagen in Quarantäne geht es weiter zur nächsten Station. Normalerweise sollen die Tiere nur 24 Stunden bei uns sein. Das klappt nicht immer. Vergangene Woche waren wir einmal 50 Stunden mit 100 Tieren in vier Fahrzeugen unterwegs, weil wir an einem Grenzübergang nicht weitergekommen sind und uns dann einen anderen suchen mussten.

Für Sascha Winkler zählt ein Hundeleben genauso viel wie ein Menschenleben. Quelle: privat

Ist es nicht auch unverhältnismäßig gefährlich, jetzt in die Ukraine zu fahren, um Tiere zu retten? Warum machen Sie das?

Natürlich ist es gefährlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich als hilfeleistender Deutscher getötet werde, ist sehr gering. Ich bin ein rationaler Mensch. Und ich war als Soldat sechs Monate in Afghanistan im Einsatz. Diese Erfahrung kommt mir jetzt zugute. Ich weiß, was ich mache. Wichtig ist ein gutes, funktionierendes Sicherheitsnetzwerk. Das haben wir. Man muss wissen, welche Routen sicher sind. Dazu stehen wir permanent im Austausch mit unseren Kontakten. Nach Kiew sind wir erst gefahren, als dieses Sicherheitsnetz stand. Dort waren wir fünf Kilometer von der Frontlinie entfernt im Einsatz. Bei diesem Einsatz haben wir ein Tierheim evakuiert und auch zwölf Ukrainer mit evakuiert.

Um die Evakuierungsfahrten finanzieren zu können, ist eine Growdfunding-Aktion gestartet worden. Quelle: privat

Die meisten Helfer kümmern sich um die Menschen aus dem Kriegsgebiet. Warum kümmern Sie sich um Tiere?

Wer macht es sonst? Ich bin Tierschützer, und ich habe die Erfahrung. Es gibt vergleichsweise wenige, die das machen. An die Tiere denkt einfach oft keiner. Wenn sich niemand mehr um sie kümmern kann, sind sie verloren. Wir haben gesehen, wie Hunde vor der Grenze aus dem Bus geworfen werden, weil sie auf der Flucht nicht mit genommen werden dürfen oder können. Und wie dankbar die Menschen sind. Wir haben erlebt, dass sich die Bewohner in einem Dorf erst selbst auf die Flucht gemacht haben, als sie die Tiere im Ort in Sicherheit wussten.

Für mich zählt ein Hundeleben genauso viel wie ein Menschenleben. Ich setze mich für ein Tierleben genauso ein wie für ein Menschenleben.

Wie lange werden Sie diese Hilfe noch leisten?

So lange, wie ich es mir beruflich leisten kann. Ich versuche hier mit anderen eine Struktur aufzubauen, damit die Hilfe auch weiter läuft wenn ich nicht mehr dabei sein kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk