Diebstahl und Einbruch in Mügeln und Leisnig: Dieselbe vierköpfige Bande?

Leisnig/Mügeln

Wahrscheinlich wollen sie am Freitagabend die Lage sondieren und am Sonnabend zuschlagen. Bürger von Mügeln beobachten am Freitagabend mehrere junge Männer, die ihre Gesichter mit Kapuzen verdecken und am Penny-Markt zugange sind. Die Kapuzen-Männer verschwinden mit einem weißen Transporter. Aufmerksame Anwohner informieren die Polizei. Die Beamten stoppen später den weißen Transporter.

Diebstahl und Einbruch : Leisnig horcht auf

Die Nachricht lässt in Leisnig aufhorchen: Dort beobachten Bewohner der vom öffentlichen Straßenverkehr kaum frequentierten Gucken-Siedlung mehrfach, wie fremde Autos, darunter ein weißer Transporter, wiederholt langsam die Siedlung durchstreifen, und das seit drei Jahren immer wieder, zuletzt im Herbst.

In Grundstücke fotografiert

Dann werden zwei Pkw gestohlen. Ein Wohnungseinbruch fällt in diese Zeit: „Die Bewohner waren davor längere Zeit nicht daheim“, weiß Franz. Zur Wohnungstür hinein, Beute gemacht, zur Hintertür hinaus, und über ein benachbartes Grundstück verlief vermutlich der Fluchtweg der Einbrecher. „Seitdem wird man in der Nachbarschaft wachsam“, weiß er. So wie er selbst würden Nachbarn für ihre Häuser beziehungsweise eigene Grundstücke Kameras, so genannte LiveCams, installieren, wobei Aufnahmen in den öffentlichen Raum nicht weiträumig hinein reichen dürfen.

Polizei fragt drei Wochen später nach LiveCam

„Als wegen eines Autodiebstahls im Herbst die Polizei bei den Nachbarn war, bot ich an, sofort die wenige Stunden alten Videoaufnahmen sichten zu lassen. Die Polizei meldete sich drei Wochen später. Die LiveCam löscht nach 24 Stunden.“ Es existieren weitere Aufnahmen von seltsam erscheinenden Begebenheiten: Wie jemand Fremdes, das Handy unauffällig vorm Körper, in Grundstückseinfahrten fotografiert. Diese Daten hat die Polizei bereits. Auf eine Antwort wartet Franz noch.

Die Granate auf Leisnigs Marktplatz

„Man fühlt sich irgendwie allein gelassen“, schildert er, „man hat die Daten, und keiner von den Ermittlungsbehörden will sie. So fühlt sich das jedenfalls an. Das erweckt bei den Leuten den Eindruck, sie seien dazu gezwungen, sich selbst zu schützen.“ Außerdem geht dem Leisniger durch den Kopf: Eine LiveCam am Leisniger Markt, von offizieller Stelle, hilft zur Aufklärung solcher Ereignisse wie dem jüngsten Granatenfund – sofern die Polizisten die Aufnahmen innerhalb von 24 Stunden einsehen.

Penny-Markt ausgeräumt

Die mutmaßlichen Mügelner Einbrecher werden am späten Samstagabend gefasst. Anwohner beobachten, wie sie mehrmals vom Penny kommen und Gegenstände im Transporter verstauen. Gegen 23 Uhr machen sie sich auf den Weg in Richtung Autobahn. Da zückt der Mügelner Martin Steinhilber sein Handy und informiert die Polizei. „Die Beamten waren ganz schnell vor Ort“, sagte Steinhilber. Außerhalb von Mügeln stoppen die Polizisten den Transporter.

Polizei bestätigt: Ungarn mit bulgarischem Kennzeichen

„Es besteht der Verdacht, dass die Insassen des Transporters in die Autowerkstatt Stoppe in Mügeln eingebrochen sind“, heißt es außerdem im Polizeirevier Oschatz. Die Männer ungarischer Herkunft seien mit einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs gewesen. „Wir haben sie mit ins Polizeirevier Oschatz genommen, ihre Identität festgestellt und sie dann wieder entlassen“, informiert der Beamte.

Es existieren Videos

Am Sonnabend zuvor gab es einen ähnlichen Einbruch ins Backhaus in Merkwitz. Mit Brecheisen ausgestattete Einbrecher wurden von Überwachungskameras gefilmt. Ob es sich bei den mutmaßlichen Einbrechern in Leisnig, Mügeln und Merkwitz um die gleichen Personen handelt, steht noch nicht fest. Auch vom Merkwitzer Backhaus existieren im Übrigen Videos.

Von S. Robak / F. Hörügel