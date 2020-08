Kriminell trotz Kinder: Waldheimer Mutter soll für Betrug in den Knast

Waldheim/Döbeln

Eine Waldheimerin fällt immer wieder mit Schwindelgeschäften im Internet auf. Nun stand sie wieder vor Gericht, angeklagt des Betruges. So habe sie am 11. und am 13. Dezember jeweils zwei Mobiltelefone auf Ebay-Kleinanzeigen im Internet angeboten. Zweimal habe sie den Kaufpreis – einmal 105 Euro, ein anderes Mal 130 Euro – eingestrichen, die Ware aber nie an die Käufer ausgeliefert. Eigentlich keine große Sache. Aber: Erst einen Monat zuvor hatte Strafrichterin Ines Opitz die 23-Jährige wegen ganz ähnlicher Gaunereien verurteilt. Jeweils 13 Monate sowie 17 Monate Haft, beides mit Bewährung, gab es für die Tatkomplexe, die damals angeklagt waren. Rechtskräftig ist dieses Urteil seit dem 22. November 2019. Seitdem steht die Frau unter doppelter Bewährung.

Betrogener erstattet Anzeige

„Das war eine Dummheit von mir. Der Kindsvater hat mich verlassen, ich war arbeitslos, hatte kein Geld“, räumte die Angeklagte die aktuellen Tatvorwürfe ein. „Ein bisschen viel Dummheit“, konterte Richterin Opitz. „Da haben wir einen Monat zuvor hier zusammengesessen wegen ähnlicher Betrügereien. Da haben Sie wohl nichts gelernt aus der Hauptverhandlung.“ Zeugen hatte die Vorsitzende keine geladen. Ein abgezockter Mobiltelefonkäufer kommt aus Hennef in Nordrhein-Westfalen, der andere aus Germering in Bayern. Richterin Opitz führte den Schriftwechsel in die Hauptverhandlung ein, den die Angeklagte mit diesem Geschädigten über einen Nachrichtendienst geführt hatte. Der Mann aus Oberbayern war ganz schön hinterher, wollte mehrfach wissen, wo die Bestellung bleibt. Er drohte schließlich mit Anzeige, wenn er das Handy nicht bis zum 30. Dezember 2019 bekomme oder die Waldheimerin das Geld zurück überweist. Beides geschah nicht, also zeigte der Mann die junge Frau an. Für den Geprellten aus Hennef gab es einen ähnlichen Schriftwechsel. Dazu kamen die Kontobewegungen, die der Richterin ebenfalls vorlagen.

Besuch im Strafvollzug

Die Einträge im Auszug aus dem Bundeszentralregister (BZR) der 23-Jährigen sind recht monothematisch. Fünfmal ist sie wegen Betruges vorbestraft. Eine Verurteilung des Jugendschöffengerichtes vom März dieses Jahres fehlt allerdings noch im BZR-Auszug. Für Betrug im Internet – Waren bestellt und nicht bezahlt sowie Waren verkauft und nicht geliefert – gab es zwei Jahre Jugendstrafe mit Bewährung. Jugendstrafe deshalb, weil die Vergehen weit zurücklagen, die Waldheimerin unter 21 Jahren alt war, als sie diese beging. Sie solle die Bewährung nutzen, gab Richterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, der Betrügerin damals noch mit auf den Weg. „Damit Ihre Kinder Sie nicht im Strafvollzug besuchen müssen.“

Keine Möglichkeit für Bewährung

Genau das soll aber jetzt passieren. Zehn Monate Haft ohne Bewährung als Gesamtstrafe gab es nun für die neuerlichen Betrügereien. Bei der Zumessung der Strafe sah Richterin Ines Opitz das Regelbeispiel des gewerbsmäßigen Betruges verwirklicht, bei dem der Strafrahmen bei sechs Monaten Haft beginnt. „Da nützen Tränen nichts und auch nicht das Mitbringen eines Kleinkindes. Man kann das nur als Ausflucht werten, was die Angeklagte hier vorträgt. Staatliches Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Hartz IV – damit müssen in Deutschland Millionen Menschen auskommen“, sagte Richterin Opitz, als sie das Urteil begründete. Die Vorsitzende sah keine Möglichkeit für Bewährung. Selbst dem Verteidiger, Rechtsanwalt Carsten Forberger, fiel es schwer, Argumente für eine Strafaussetzung zu finden. Er bat das Gericht lediglich, daran zu denken, was es mit Kindern macht, deren Mutter im Strafvollzug ist, stellte aber keinen konkreten Antrag.

Mit zehn Monaten nicht getan

Im Chemnitzer Frauengefängnis gibt es eine spezielle Mutter-Kind-Wohngruppe. Allerdings gehört diese zum offenen Vollzug, wo nicht gleich jede Gefangene unterkommt. Wird das Urteil der Waldheimerin so rechtskräftig, ist es mit zehn Monaten auch nicht getan. Mit dem Widerruf der Bewährungen aus dem Urteil vom November 2019 steht ihr ein reichlich dreijähriger Aufenthalt in der JVA Chemnitz bevor.

