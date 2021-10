Kritik zu Helios Leisnig: Frauenheilkunde zu - und die Kinderklinik?

Leisnig

Helios entziehe sich der Verantwortung. So lautet das Fazit von Akteuren der lokalen Politik darauf, dass Helios sich mit der jüngsten Abteilungsschließung aus der Fläche zurückzuziehen scheint. Jetzt stelle sich die Frage, was mit der Kinderklinik wird.

1996 Privatisierung des Krankenhauses

Zur gegenwärtigen Strategie äußert sich der ehemalige Landrat vom früheren Landkreis Döbeln, Dr. Manfred Graetz (CDU). In seine Amtszeit als Landrat fiel 1996 die Privatisierung des früheren Kreiskrankenhauses Leisnig. Er wirkte er im Krankenhausbeirat mit.

Der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sowie Dr. Rudolf Lehle, Mitglied im CDU-Kreisvorstand tragen die Auffassung von Manfred Graetz mit. Lehle, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und ärztlicher Psychotherapeut, leitete 23 Jahre lang das Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Bethanien in Hochweitzschen. Zur gegenwärtigen Helios-Strategie äußern sich sich in einer gemeinsamen Zuschrift.

Hohe Landeszuschüsse geflossen

„Zu Beginn 1996 übertrug der Landkreis Döbeln auf Grundlage des Sächsischen Krankenhausplanes in gutem Glauben der Helios GmbH das damalige Kreiskrankenhaus Leisnig mit den Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie und Gynäkologie; ab Anfang 1997 kam die Kinderklinik aus Hochweitzschen dazu.

Mit hohen Landeszuschüssen und Eigenmitteln der Gesellschaft wurde das Krankenhaus baulich ertüchtigt, technisch neu ausgestattet und erreichte qualitativ einen vollkommen zufriedenstellenden medizinischen Standard der Grund- und Regelversorgung. 2019 ging die moderne Notaufnahme in Betrieb.

Unklarheit zur Kinderklinik

Ende 2020 wurde die Entbindungsstation geschlossen und jetzt müssen wir die Schließung der ganzen Frauenheilkunde zur Kenntnis nehmen. Wie lange die Kinderklinik noch fortbesteht, wissen wir nicht. Als Gründe aller Schwierigkeiten wird jeweils der Mangel an Fachpersonal angegeben.

Mutterkonzern mit Milliarden Jahresumsatz

Fresenius als Helios Mutterkonzern beschreibt sich selbst als weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit über 300 000 Mitarbeitern in über 100 Ländern und über 35 Milliarden Euro Jahresumsatz. Das Konzernergebnis wird für 2020 mit 1,796 Milliarden Euro angegeben. Fresenius Helios ist innerhalb dieses Konzerns Europas größte private Kliniken-Gruppe.

Mit Anreizen auch Personal für Leisnig möglich

Und mit dieser Marktmacht will Helios den Menschen um Leisnig tatsächlich glaubhaft machen, dass der Konzern nicht in der Lage wäre, seine regionale Versorgungsverpflichtung weiter wahr zu nehmen? Sicherlich ist es in den Großstädten leichter, Fachpersonal zu bekommen. Aber mit entsprechenden Anreizen wäre es natürlich auch in Leisnig möglich.

Personal-Problem „vordergründig“

Das Problem ist nur vordergründig das Personal: die rein betriebswirtschaftliche Sicht eines Konzerns ist kritikwürdig mit der allein entscheidenden Frage: was trägt ein Standort, eine Abteilung zum Gesamtergebnis bei? Bekanntermaßen können auch kleine Häuser profitabel geführt werden. Helios aber entzieht sich erneut der Verantwortung! Wir sind enttäuscht und verärgert.“

Hinweis der Redaktion: Meinungen der Leser müssen nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Von daz/sro