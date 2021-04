Kroate aus Döbeln betrügt im Internet – Urteil jetzt rechtskräftig

Döbeln/Chemnitz

Ein langes Verfahren über zwei Instanzen ist jetzt im Landgericht Chemnitz zu Ende gegangen. Ein Kroate betrog in Döbeln im Internet, indem er Waren verkaufte, die er nicht besaß oder welche bestellte, ohne sie zu bezahlen. Rund 39000 Euro finanziellen Schaden richtete er auf diese Weise an. Nun ist das Urteil wegen mehrfachen Betruges rechtskräftig geworden, das die 2. Strafkammer des Landgerichts Chemnitz jetzt in zweiter Instanz gesprochen hat.

„Auf die Berufung des Angeklagten hat die Kammer das Urteil des Amtsgerichtes Döbeln abgeändert und ihn unter Einbeziehung eines Urteils des Amtsgerichtes Chemnitz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt“, informiert Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz. Der nunmehrige Schuldspruch umfasst versuchten Computerbetrug in 14 Fällen, versuchten Betrug in 17 Fällen, gewerbsmäßigen Computerbetrug in 22 und gewerbsmäßigen Betrug in 17 Fällen plus achtmal Betrug und sechsmal Computerbetrug aus dem Chemnitzer Urteil. Das Gericht ordnete zudem an, dass Damir T. 39566,71 Euro Wertersatz leisten – also das ergaunerte Geld und Wert der ebenfalls ergaunerten Waren – zurückzahlen muss.

Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme, die sich über zwölf Verhandlungstage erstreckte, hatte das Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes den Kroaten zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Berufung hatte der Betrüger auf die Rechtsfolgen – also die Höhe der Strafe – beschränkt, den Sachverhalt somit eingeräumt. In der nun verhängten Gesamtstrafe ist nun die Strafe des Amtsgerichtes Chemnitz mit enthalten. Bei der Gesamtstrafenbildung wird nicht einfach addiert, deswegen ist es bei drei Jahren geblieben.

Von Dirk Wurzel