Döbeln/Chemnitz

Ein reichliches Jahr der Haftstraße ist schon um, wenn demnächst der Berufungsprozess im Landgericht Chemnitz beginnt. Insgesamt soll der Kroate Damir T. nach dem Willen des Döbelner Jugendschöffengerichts drei Jahre ins Gefängnis. Verurteilt hatte ihn das Gericht wegen Betrügereien im Internet. Es war davon überzeugt, dass er Dinge verkaufte, ohne sie zu liefern und andere Dinge kaufte, ohne sie zu bezahlen, als er in Döbeln lebte. 35 000 Euro Schaden habe der 30-Jährige so verursacht, stellte das Gericht fest und ordnete an, dass der Kroate diese Summe als Wertersatz leisten soll.

14 Mal verkauft

In einem Tatkomplex sprach das Gericht Damir T. des Betruges, ebenfalls in einer Vielzahl einzelner Tathandlungen, schuldig. Hier wirkte er laut Gericht an Scheinverkäufen mit. Diese liefen auch über gefälschte Online-Shops. Die Kunden bestellten und bezahlten, sahen die Ware aber nie. „Eine Playstation wurde 14 Mal verkauft, bekommen hat sie keiner“, sagte damals Richterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. „Wir hatten eine ganze Reihe an Beweismitteln, um das nachzuweisen, zum Beispiel aufgefundene Paketzettel und Verpackungen“, so die Vorsitzende weiter.

Geldwäscher kommt glimpflich weg

Das Jugendschöffengericht war zuständig, weil ein angeklagter Mittäter zwischen 18 und 21 Jahre alt und damit Heranwachsender war. Beim Vater rausgeflogen, stand er auf der Straße und ließ sich vom Kroaten überreden, Konten zu eröffnen, über die das ergaunerte Geld ging. 1000 Euro habe er dafür bekommen. Den jungen Mann sprach das Jugendschöffengericht der Geldwäsche schuldig und verurteilte ihn nach Jugendrecht zu einer Auflage von 2000 Euro an die Staatskasse. Sein Urteil ist offenbar rechtskräftig, denn sein Name steht nicht mit im Sitzungsaushang des Landgerichtes.

Viele Anklagepunkte beerdigt

Damir T. hatte sich im Döbelner Prozess zu den Tatvorwürfen nicht eingelassen. Über 150 Zeugen waren geladen, nicht alle erschienen. Viele der Anklagepunkte hatte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft beerdigt, weil die Strafe dafür das Kraut nicht wesentlich fetter gemacht, sprich die Gesamtstrafe nicht wesentlich erhöht hätte. Auch wegen dieser Prozessökonomie fiel der letztlich festgestellte Schaden mit rund 35 000 Euro etwa um die Hälfte niedriger aus, als ihn die Anklage ursprünglich bezifferte. Den vollständigen Anklagesatz verlas der Staatsanwalt am ersten Hauptverhandlungstag in Döbeln gleich im Sitzen, um nicht stundenlang stehen zu müssen.

Einmal Jugendgericht, immer Jugendgericht

Am Chemnitzer Landgericht verhandelt die 2. Strafkammer demnächst nun als Jugendkammer mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen die Berufung gegen Urteil des Kroaten. Zunächst sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Obwohl der Kroate zum Tatzeitpunkt längst kein Heranwachsender mehr war, ist für ihn auch am Landgericht ein Jugendgericht zuständig. Das liegt am ehemaligen Mitangeklagten, der zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war, was bereits in erster Instanz die Zuständigkeit des Jugendgerichts begründete. Diese gilt dann fort. Gesetzlich geregelt ist das in Paragraf 41 des Jugendgerichtsgesetzes.

Von Dirk Wurzel