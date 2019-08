Döbeln

Als Redner bei der AfD ist der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke angekündigt. Prinzensänger Sebastian Krumbiegel unterstützt das Bündnis „Döbeln ist bunt“. Das Motto der Gegendemo lautet: Hetze ist keine Alternative. Weitere Redner der AfD-Wahlkampfkundgebung sollen die beiden Direktkandidaten für die Landtagswahl, Lars Kuppi und Christian Weesemann, sein.

Die AfD bereitet sich auf dem Obermarkt auf ihre Wahlkampfveranstaltung vor. Quelle: Dirk Wurzel

Auf den bis dahin sommerlich ruhigen Marktplatz – nur zwei Polizeiautos mit Beamten standen bisher am Rathaus – kommt um 17.15 Uhr Bewegung. Zwei AfD-Mobile, eines mit Wahlkampfanhänger – rollen vor. Zwei Pavillons werden aufgebaut, Lautsprecher aufgestellt, plötzlich herrscht geschäftiges Treiben. Auf einmal stehen auch zahlreiche Polizei-Kleinbusse überall auf dem Markt, gleich neben dem AfD-Geschehen und in den Nebenstraßen. Sehr viele Polizeibeamte in voller Montur, mittlerweile sieht der Marktplatz aus wie Ausnahmezustand.

Mit Trommeln und Pritsche

Die Mitstreiter des Bündnisses sind auf ihre Demonstration vorbereitet. An einem Pritschenfahrzeug hängt ein buntes Transparent auf der steht „ Döbeln ist bunt“. Mittlerweile befinden sich mehrere hundert Menschen auf dem östlichen Obermarkt, darunter auch solche mit Trommeln. Die Landtagskandidaten Dr. Rudolf Lehle ( CDU), Henning Homann ( SPD), Marika Tändler-Walenta ( Die Linke) und Grünen-Stadtrat Berno Ploß (Grüne) sprachen. 18.30 Uhr trat Treibhaus-Geschäftsführerin Judith Sophie Schilling vor die versammelte Menge. Darauf folgte Sebastian Krumbiegel, der sich über die breite Beteiligung am Bündnis freute und anstimmte: „Kein Mensch ist illegal, Döbeln ist international“. Menschen halten mitgebrachte Schilder mit Aufschriften wie „Stoppt die AfD“ und „Nein zur Hetze gegen Muslime“ hoch und applaudieren dem des seit etlichen Jahren gegen Rechts engagierten Musiker. „Bleibt standhaft“, so seine Botschaft. Bis etwa 20 Uhr folgen nun die Redebeiträge, anschließend die Friedensandacht von Pfarrer Behrisch.

Auch die AfD hat wie angekündigt ihr Programm abgespielt und ist nun mit ihrer Wahlkampfveranstaltung durch. Björn Höcke hatte zahlreiche Vorredner. In deren Beiträgen spielte die Energiepolitik eine wichtige Rolle, durchzog quasi alle Reden. „Wir müssen den Braunkohleausstieg rückgängig machen, wir machen doch unsere eigene Wirtschaft kaputt“, sagte der Kreisrat, Waldheimer Stadtrat und Landtagskandidat für den Wahlkreis 22, Christian Wesemann. Er bezeichnete zudem Bundeskanzlerin Merkel als „kinderlosen Zitteraal.“ Lars Kuppi, Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Döbeln, sprach davon, wie sehr im innere Sicherheit am Herzen liege. Der Polizist sprach von einer kaputtgesparten Polizei. Die CDU sei die heutige SED, die restlichen „Altparteien“ würden die Rolle der Nationalen Front spielen. Diese gehörten für die nächsten 30 Jahre in die Opposition. Auch der öffenlich-rechtliche Rundfunk bekam sein Fett weg, diese würden mit ihrer Berichterstattung die Gesellschaft spalten. „Weg mit der GEZ“, sagte Lars Kuppi. AfD-Kreisrat Mike Moncszek lobte die gute Zusammenarbeit mit der CDU, die sich in der ersten Kreistagssitzung am Mittwoch gezeigt habe.

Rechtsextreme bei AfD-Veranstaltung

Und dann sprach die Hauptperson.“Diese Demokratie hat keine Alternative mehr“, sagte der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke, der auf Einladung Lars Kuppis nach Döbeln gekommen war. Die Gegendemo bezeichnete er als „Veranstaltung der Kartellparteien.“ Der Kampf gegen rechts ist für ihn „ein Kampf gegen die bürgerliche Mitte.“ In den Reihen der Teilnehmer der AfD-Kundgebung waren einige Rechtsextreme zu sehen, darunter der Döbelner Ex-NPD-Stadtrat Stefan Trautmann mit mindestens einem seiner Getreuen, die regelmäßig Westenshows veranstalten, sprich in speziellen Westen Streife laufen.

Ruhiger Verlauf

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Abend weitestgehend ruhig verlaufen. Nach Pfarrer Behrischs Andacht zündeten die nach eigener Schätzung, die sich mit den Angaben des Veranstalters deckt, etwa 300 Teilnehmende der Veranstaltung des Bündnisses „ Döbeln ist bunt“ Kerzen an. Zudem wurden Rufe wie „ Höcke raus!“ und „Nazis raus!“ in Richtung der AfD-Veranstaltung, die nach Angaben der Versammlungsbehörde des Landratsamtes zwischen 150 und 200 Teilnehmer zählte, gerichtet.

„Eine Kundgebung muss für jeden möglich sein, das ist gesetzlich so geregelt. Ich appelliere an alle, dass es friedlich und sachlich zugeht und wir in unserer Stadt keine weiteren Beeinträchtigungen haben werden“, sagte Döbelns neuer Oberbürgermeister, Sven Liebhauser ( CDU), bereits am frühen Nachmittag.

Von Olaf Büchel, Dirk Wurzel, André Pitz