Noschkowitz

Langbeinig, sportlich, aufgerichtet, unverwüstlicher Takt – das alles waren Attribute, die die rund 70 Zuschauer bei der diesjährigen Fohlenschau des Gestüts Noschkowitz auf dem Reitplatz oben am Noschkowitzer Wald zu hören bekamen.

Gestütsleiter Frank Weichold hatte acht seiner Zöglinge am Start, dazu kam ein Pärchen von Werner Voigt aus Weißenborn. Der Gastgeber zeigte sich zufrieden mit den hohen Bewertungen seiner Tiere. Gleich die ersten drei Fohlen erhielten mehr als 25 Punkte von den drei Wertungsrichtern und damit Championatsqualität attestiert.Das galt auch für das mutterlose Fohlen, welches gleich zum Auftakt mit seiner Ammenstute gezeigt wurde und eine tolle Vorstellung bot.

Schwerstarbeit in der Sonne

Für Frank Weichold und sein Team bedeutete das wieder Schwerstarbeit: Acht Mal musste er die rund 200 Meter um den Reitplatz mit der Stute am Zügel zurücklegen und kam in der Sonne von Noschkowitz gehörig ins Schwitzen. Und dabei war die Fohlenschau nur der Auftakt für ein hoffentlich sportlich erfolgreiches Pferdeleben. „Abgerechnet wird in drei Jahren. Es ist ein langer Weg, die Tiere müssen jeden Tag gesund bleiben. Heute war das nur eine erste Einschätzung“, sagte er am Rande der Schau.

Lob gab es von einem, der es wissen muss: „ Frank Weichold hat jedes Jahr gute Fohlen. Das zeigen auch die Bewertungen heute“, sagte Dr. Matthias Görbert, Landstallmeister a.D. des Landesgestüts Moritzburg.

Die nächste Gelegenheit, Pferde in Noschkowitz in Aktion zu erleben, gibt es am 6. und 7. Juli beim Reit- und Springturnier. Jeweils von 8 bis 16 Uhr sind mehr als 200 Aktive aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu sehen.

Von Sebastian Fink