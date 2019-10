Künstlerische Integration in Ehrenberg

Ehrenberg

Der Park wird immer voller. Und bunter. In Ehrenberg gestalten ganz unterschiedliche Gruppen den Pfad der Völker. Die Blätter fallen, die Kunst bleibt. Am Freitag trugen die Frauen aus einer multinationalen Gruppe ihren Teil dazu bei. Etliche hatten ihre Kinder mitgebracht. Sie kommen ursprünglich aus Libyen, dem Libanon, Syrien und Iran. Nun sind sie im Projekt „Sonnenschein-iichraq“, das sich um Stabilisierung und Integration asylsuchender Frauen in Chemnitz bemüht und bei der Stadtmission der Diakonie angesiedelt ist. Hier sitzen sunnitische und schiitische Muslima mit Berberinnen an einem Tisch und verstehen sich.

Der bunte Pfad der Völker zieht sich durch den Schlosspark Ehrenberg. Quelle: Gerhard Schlechte

Die Kunst im Ehrenberger Schlosspark organisiert die Harthaerin Ingeborg Teichmann. Sie koordiniert als Projektassistentin die Arbeiten der Gruppen. Bunt gestaltete Fenster stehen hier zwischen Buchen und Ahorn, überkopfgroße farbige Kugeln hängen an Seilen, die zwischen Bäumen gespannt sind. Mit Stiften gefüllte Blechdosen stehen auf Stöcke gespießt in einer Gruppe auf einer kleinen Lichtung. Kommt da nix weg, Pier Giorgio Furlan? „Wir haben keine Probleme mit Vandalismus. Überhaupt gibt es ein großes Interesse an unserem Pfad der Völker“, sagt der Hausherr. „Gleich am Park führt der Wanderweg vorbei und da biegen etliche ab und schauen sich den Park an“, sagt Pier Giorgio Furlan. Für den Ideengeber des Projektes „Pfad der Völker“ ist das eine gute Gelegenheit, den interkulturellen Dialog zu pflegen. Um die Weihnachtszeit herum wird der Park übrigens zu Bühne für ein Krippenspiel. Derzeit entstehen die Kulissen dafür.

Von Dirk Wurzel