Kürzungen bei Döbelner Stadtbuslinien sind vom Tisch

Döbeln

Die Busse der vier Döbelner Stadtbuslinien A, B, C, D rollen weiter wie bisher durch die Stadt. Am Gesamtangebot des Nahverkehrs in Döbeln wird nicht herumgestrichen. Die Verläufe der einzelnen Linien werden auch 2022 beibehalten und die einzelnen Haltestellen, wie bisher angefahren. Dies ist das Ergebnis einer Beratung zwischen Vertretern des Landratsamtes Mittelsachsen, der Regiobus Mittelsachsen GmbH und der Stadt Döbeln.

Besonders die Bewohner des Stadtteils Döbeln-Ost I und des neuen Wohngebietes Sörmitzer Au können damit aufatmen. Denn in der 4.Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Nahverkehrsraum Chemnitz-Zwickau, zu dem auch Döbeln gehört, hatten Planer zwar hineinformuliert, dass das Verkehrsangebot mittelfristig stabil gehalten werden soll. Jedoch sollte die Anzahl der Stadtverkehrslinien in Döbeln von vier auf drei reduziert werden. In Döbeln-Ost I und der Sörmitzer Au wäre kein Bus mehr vorbeigekommen. Döbelns zweitgrößter Wohnungsvermieter, die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt, reagierte mit einem Protestbrief an Stadt, Landratsamt und Regiobus GmbH. In kürzester Zeit wurden im Wohngebiet Döbeln-Ost I 334 Unterschriften gegen die Pläne gesammelt.

Am Montag lenkten die Verkehrsplaner in einem Krisengespräch mit der Döbelner Stadtverwaltung ein. Oberbürgermeister Sven Liebhauser spricht von zahlreichen Irritationen. Er übergab in der Beratung die Protestunterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Beibehaltung der Stadtbuslinien aussprachen. Die Vertreter von Landratsamt und Regiobus hätten in der Beratung zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei den Passagen im Nahverkehrsplan um einen verkehrstechnologischen Prüfauftrag gehandelt habe, mit dem neue Möglichkeiten und Anforderungen untersucht werden sollten. Eine Umsetzung aufgrund der städteplanerischen Entwicklungen sei nun doch nicht vorgesehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer