Kultfilm „Dirty Dancing“ wird jetzt im Döbelner Autokino gezeigt

„Mein Baby gehört zu mir“: Mit diesem Satz ging Patrick Swayze in die Geschichte ein und tanzte gemeinsam mit Jennifer Grey den letzten Tanz der Saison. Nicht erst an dieser Stelle sollte auch heute noch ein Jauchzen durchs Publikum gehen. Und Wunderkerzen gehören auch dazu, wenn der Kultfilm „ Dirty Dancing“ etwa bei den Filmnächten am Elbufer läuft.

Döbelner Kino setzt auf gut gelauntes Publikum

Jetzt macht das Cinema in Döbeln beim Autokino auf dem Steigerhausplatz Dirty Dancing zum Event. Am 25. Juni heißt das Motto: „Back to the Sixties“. Ab 19.30 Uhr steigt im Vorprogramm eine Filmparty im Stil der 60-iger Jahre mit Musik aus der Zeit, mit Tanzauftritten vor der Leinwand und hoffentlich Besuchern im passenden Outfit. Dazu gibt es ein Gewinnspiel, eine Verlosung sowie kinotypische Speisen und Getränke. Filmstart ist um 21.30 Uhr. Karten für das Döbelner Autokino gibt es online auf der Seite des Kinos oder immer Donnerstag bis Sonntag von 19 bis 21 Uhr an der Kinokasse. Für Leute, die kein Auto haben, gibt es nur an diesem Abend 30 lederne Kinositze.

Vor 33 Jahren, am 8. Oktober 1987, hatte der Kultfilm Premiere auf der Kinoleinwand. Bis heute feiern vor allem Frauen den Film und werden ihre Männer zu Romantikern Mancher harte Heavy-Metall-Fan oder coole Hiphopper wurde dafür zum hölzernen Mambo-Tänzer. Das berühmte Filmzitat von Tanzlehrer Johnny „Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich“ passt irgendwie auch gerade in die jetzige Zeit.

