Leisnig

Für den Sonntag steht den Leisnigern eine kleine Premiere ins Haus: Erstmals wird die neue Freifläche im Hof vom Leisniger Stadtgut für eine öffentliche Veranstaltung genutzt. 14 Uhr beginnt das Hofcafé.

Ab 15 Uhr tritt das Ensemble Krambambuli aus Dresden auf. Gespielt wird Salonmusik zu Kaffee und Kuchen. Auch Wein wollen die Mitglieder vom Kulturbund Leisnig anbieten. Sollte es derart schlechtes Wetter werden, dass es im Freien gar nicht auszuhalten ist, rückt die Veranstaltung in den unmittelbar angrenzenden Veranstaltungsraum.

Schon im Dezember wurde die Fläche entlang der Stadtgutmauer gefestigt. Sie erlebt am Sonntag ihre Premiere zum diesjährigen Hofcafé mit dem Kulturbund. Quelle: Steffi Robak

„Am Freitag wird erstmals aufgebaut. Ich freue mich über die schönen neuen Außen-Möbel“, sagt Carla Lichtenstein vom Vorstand des Kulturbundes Leisnig. Alles solle so eingerichtet werden, dass das Mobiliar auch genutzt werden kann für zukünftige Veranstaltungen, beispielsweise von der Bibliothek. Dorthin wird auch im Sommer zu diversen Veranstaltungen für Ferienkinder eingeladen. Ab jetzt können Lesekinder also zu besonderen Gelegenheiten auch im Freien in Büchern schmökern. Auf der im Frühjahr frisch befestigten Freifläche sollten nun sowohl Tisch- als auch Stuhlbeine ordentlich Halt finden.

Für das Hofcafé am Sonntag wird um vorherige Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 034321/689 495. Bisher sind noch Plätze zu haben. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 18 Uhr, wobei die Band von 15 bis 17 Uhr Musik spielt.

Der Kulturbund lässt ansonsten die Veranstaltungen seiner Gruppen und Kreise über den Sommer hinweg ruhen. Lediglich der Vorstand kommt zu seinen regulären Treffen zusammen. Im August beteiligt sich der Kulturbund traditionell am Altstadtfest, ist aus diesem Anlass ebenfalls im Stadtgut präsent, und zwar mit der kunterbunten Kulturbundkiste. Auch dann wird wieder die befestigte Freifläche entlang der Stadtgutmauer mit den Auslagen verschiedener Anbieter belegt sein.

Von Steffi Robak